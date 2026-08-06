Người kết nối những tấm lòng nhân ái

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(GLO)- Từ những việc làm bình dị và tấm lòng sẻ chia, chị Mai Thị Ngọc Ánh đã tập hợp được nhiều tấm lòng cùng chung tay xây dựng các mô hình thiện nguyện thiết thực, góp phần chăm lo người nghèo, bệnh nhân, trẻ em khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Là một nhà thiết kế đồ họa tự do, từ năm 2008-2018, chị Mai Thị Ngọc Ánh (SN 1986, ở thôn 4, xã Kbang) làm việc tại TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Trong khoảng thời gian này, chị tích cực tham gia nhiều chuyến đi đến với người nghèo, trẻ em ở vùng khó khăn. Năm 2019, trở về quê hương Kbang, chị tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.

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Chị Mai Thị Ngọc Ánh tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em ở vùng khó. Ảnh: M.N

“Tôi nhận thấy hoạt động thiện nguyện tại Kbang chủ yếu diễn ra với quy mô nhỏ lẻ, thiếu sự kết nối nên nguồn lực chưa được phát huy hiệu quả. Từ thực tế này, tháng 6-2023, tôi vận động và đề xuất Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Kbang (cũ) cho thành lập Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện viên CTĐ Trái tim thiện nguyện Kbang trực thuộc Hội với mong muốn tập hợp những người cùng chung tấm lòng để thực hiện các hoạt động bài bản, lâu dài và hiệu quả hơn. Đến ngày 5-8-2025, CLB được đổi tên thành CLB Tình nguyện viên CTĐ Kbang, trực thuộc Hội CTĐ tỉnh”, chị Ánh chia sẻ.

Ngày đầu thành lập, CLB chỉ có 13 thành viên. Đến nay, số lượng thành viên đã tăng lên 70 người, làm nhiều ngành nghề khác nhau. Chị Phan Thị Thu Trang - giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Kbang), thành viên CLB, cho biết: “Hoạt động nào chị Ánh cũng trực tiếp khảo sát thực tế, lấy ý kiến tập thể và tôn trọng nguyện vọng của từng thành viên. Chị là người tận tâm, trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết”.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, CLB đã duy trì mô hình “Bếp ăn hạnh phúc” tại Trung tâm y tế Kbang với phương châm “Nấu bằng yêu thương - Trao đi nụ cười”, phát hàng trăm suất cháo dinh dưỡng cùng sữa, trái cây cho bệnh nhân vào sáng thứ Bảy hằng tuần.

Chị Lê Thị Lệ Thu - Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Trung tâm y tế Kbang, cho biết: “Trước mỗi đợt phát cháo, CLB đều liên hệ Trung tâm y tế Kbang để nắm số lượng bệnh nhân nhằm chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng. Cùng với đó, khi chúng tôi thông báo có bệnh nhân gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt hoặc cần chuyển viện, CLB đều chủ động hỗ trợ thêm kinh phí di chuyển, điều trị”.

Trăn trở trước thực tế nhiều trẻ em ở vùng khó thiếu không gian đọc sách, vui chơi và học tập, tháng 8-2025, chị Ánh cùng các thành viên CLB thành lập Thư viện Nhím Xanh (79 Lê Lợi, xã Kbang). Chị Ánh cũng kết nối với chị Phạm Thanh Kiều Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi tháng để duy trì hoạt động thư viện.

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Chị Mai Thị Ngọc Ánh (thứ 4 từ phải sang) cùng các thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang thành lập Thư viện Nhím Xanh. Ảnh: M.N

Hiện thư viện có khoảng 2.500 cuốn sách, mở cửa vào các ngày thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Tất cả các em đến thư viện đều được phục vụ bánh, sữa và các suất ăn miễn phí; nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn được tặng sách vở, dụng cụ học tập, ba lô và xe đạp.

Chị Ánh cùng CLB còn triển khai chương trình “Mùa yêu thương”, hỗ trợ hằng tháng cho 9 học sinh mồ côi với mức từ 200-800 nghìn đồng/em; đồng thời hỗ trợ 3 người già neo đơn từ 350-500 nghìn đồng/tháng. Ngoài ra, CLB còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa khác.

Để có kinh phí duy trì nhiều hoạt động, ngoài một phần đóng góp của thành viên CLB, chị Ánh chủ động viết thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các CLB thiện nguyện trong và ngoài tỉnh; đồng thời thường xuyên cập nhật hoạt động trên trang Facebook của CLB để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng.

“Sau mỗi chương trình, toàn bộ nguồn thu chi đều được CLB công khai minh bạch, tạo được niềm tin để nhiều nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành. Tính từ khi thành lập đến nay, tổng kinh phí vận động và thực hiện các hoạt động nhân đạo của CLB lên đến hơn 3 tỷ đồng. Hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là nhìn thấy nụ cười của nhiều người được giúp đỡ”, chị Ánh chia sẻ.

Song song với vai trò Chủ nhiệm CLB Tình nguyện viên CTĐ Kbang, chị Ánh còn là Phó Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo Chào buổi sáng. Bản thân chị đã 12 lần hiến máu tình nguyện và tích cực vận động, kết nối nhiều người hiến máu. Với sự tâm huyết thực hiện các hoạt động thiện nguyện, chị Ánh nhận được nhiều giấy khen của các cấp Hội CTĐ.

Ông Lê Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hội CTĐ tỉnh, đánh giá: “Từ một nhóm nhỏ ban đầu, chị Mai Thị Ngọc Ánh đã quy tụ được nhiều người cùng chung tấm lòng nhân ái, xây dựng CLB trở thành địa chỉ thiện nguyện tin cậy. Chị là người có tinh thần trách nhiệm, kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội, nhờ đó, nhiều hoạt động nhân đạo của CLB được duy trì thường xuyên, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng”.

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