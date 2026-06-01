Tổ chức Hội chợ Tết thiếu nhi cho trẻ em xã Pờ Tó

(GLO)- Ngày 1-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội chợ Tết thiếu nhi với nhiều gian hàng 0 đồng cùng các phần quà, trò chơi vui tươi, bổ ích cho trẻ em trên địa bàn.

Lãnh đạo xã và đơn vị tài trợ tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại chương trình. Ảnh: Như Loan

Tại Hội chợ Tết thiếu nhi, Ban tổ chức đã trao 18 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho 18 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong năm học 2025-2026 và 500 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận quà từ chương trình. Ảnh: Ngô Vũ

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã bố trí 8 gian hàng 0 đồng gồm: gian hàng tô tượng, gian hàng nghệ thuật (vẽ mặt nghệ thuật, vặn bong bóng, trải nghiệm làm thiệp, làm hoa), gian hàng ẩm thực (bánh bèo, bánh tai vạc, bánh bột lọc, xúc xích, cá viên chiên, bắp luộc, khoai mì, bánh ít…), gian hàng trái cây (ổi, xoài, cóc, mận, dưa hấu…), gian hàng giải khát… giúp các em thoải mái thưởng thức và có được trải nghiệm vui vẻ.

Phần trình diễn trang phục tái chế do các em học sinh trong xã thể hiện. Ảnh: Như Loan

Ngoài ra, đến với chương trình, các em còn được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ cùng phần trình diễn thời trang tái chế, các trò chơi dân gian sôi nổi, hấp dẫn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 73 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ.

Các nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Như Loan

Hội chợ không chỉ mang đến trẻ em vùng khó một ngày Tết vui tươi, ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các em thiếu nhi.