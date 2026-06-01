Tổ chức Hội chợ Tết thiếu nhi cho trẻ em xã Pờ Tó

VŨ CHI
(GLO)- Ngày 1-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội chợ Tết thiếu nhi với nhiều gian hàng 0 đồng cùng các phần quà, trò chơi vui tươi, bổ ích cho trẻ em trên địa bàn.

Lãnh đạo xã và đơn vị tài trợ tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại chương trình. Ảnh: Như Loan

Tại Hội chợ Tết thiếu nhi, Ban tổ chức đã trao 18 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho 18 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong năm học 2025-2026 và 500 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận quà từ chương trình. Ảnh: Ngô Vũ

Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã bố trí 8 gian hàng 0 đồng gồm: gian hàng tô tượng, gian hàng nghệ thuật (vẽ mặt nghệ thuật, vặn bong bóng, trải nghiệm làm thiệp, làm hoa), gian hàng ẩm thực (bánh bèo, bánh tai vạc, bánh bột lọc, xúc xích, cá viên chiên, bắp luộc, khoai mì, bánh ít…), gian hàng trái cây (ổi, xoài, cóc, mận, dưa hấu…), gian hàng giải khát… giúp các em thoải mái thưởng thức và có được trải nghiệm vui vẻ.

Phần trình diễn trang phục tái chế do các em học sinh trong xã thể hiện. Ảnh: Như Loan

Ngoài ra, đến với chương trình, các em còn được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ cùng phần trình diễn thời trang tái chế, các trò chơi dân gian sôi nổi, hấp dẫn.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 73 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ.

Các nhà hảo tâm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Như Loan

Hội chợ không chỉ mang đến trẻ em vùng khó một ngày Tết vui tươi, ý nghĩa mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các em thiếu nhi.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

Từ thiện

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

Đời sống

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Đời sống

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Đời sống

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Xã hội

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Giảm nghèo bền vững

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

