Tổ chức Tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6

(GLO)- Tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 chính thức diễn ra từ ngày 31-5 đến 7-6 trên phạm vi cả nước nhằm mang đến một không gian văn hóa, giải trí lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè.

Đây là hoạt động ý nghĩa do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp cùng FPT Play, sở, ban, ngành địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức.

Tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi diễn ra từ ngày 31-5 đến 7-6 trên phạm vi cả nước. Ảnh: FPT Play

Trong khuôn khổ tuần phim, hơn 20 tựa phim hấp dẫn sẽ được tổ chức chiếu miễn phí; mang đến cơ hội tiếp cận những bộ phim hoạt hình, phim điện ảnh thiếu nhi đặc sắc tới đông đảo khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Các bộ phim sẽ được trình chiếu thông qua nền tảng FPT Play, hệ thống các đội chiếu phim lưu động và chiếu trực tiếp tại tỉnh Quảng Ngãi trong khuôn khổ các hoạt động khai mạc Tuần phim.

Danh sách các phim dự kiến trình chiếu như: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Wolfoo và cuộc đua tam giới, Maika - cô bé đến từ hành tinh khác; cùng các phim hoạt hình do Nhà nước đặt hàng gồm: Bố của gà con, Tắc kè phá án, Nhà của chuồn chuồn, Anh chàng cao kều, Nước mắt cá sấu, Rùa mũ đỏ cùng một số tập trong các series Hiệp sĩ nghé vàng, Chiến binh mèo mũi đỏ, Chú ốc sên bay....

Phim hoạt hình "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội" sẽ được chiếu trong khuôn khổ Tuần phim. Ảnh: Internet

Riêng tại tỉnh Quảng Ngãi - địa phương đăng cai tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim, ngoài các bộ phim phục vụ chung trong khuôn khổ Tuần phim, Ban Tổ chức còn trình chiếu thêm phim hoạt hình "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội" (Công ty Cổ phần CinePlus sản xuất) và phim truyện "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" (Công ty TNHH Lý Hải Production sản xuất) phục vụ nhân dân và thiếu nhi tại địa phương.