"Hẹn em ngày nhật thực" áp đảo phòng vé, doanh thu sắp đạt 100 tỷ

H.M (theo TTO, Vietnam+)

(GLO)- Dựa vào số liệu của Box Office Vietnam, "Hẹn em ngày nhật thực" tiếp tục dẫn đầu phòng vé, với doanh thu chạm mốc 100 tỷ đồng sau hơn 2 tuần chiếu. Phim có khoảng 2.500 suất chiếu mỗi ngày, vẫn áp đảo các đối thủ khác.

Đây là phim thứ 6 cán mốc trăm tỷ trong năm nay, tiếp nối "Thỏ ơi", "Nhà ba tôi một phòng", "Báu vật trời cho", "Tài", "Quỷ nhập tràng 2".

Ngoài ra, "Hẹn em ngày nhật thực" lập thành tích có 3 dịp cuối tuần liên tiếp dẫn đầu phòng vé, cũng là phim đầu tiên làm được điều này kể từ phim "Tử chiến trên không".

Nhờ "Hẹn em ngày nhật thực", Thiên Ân có phim trăm tỷ tiếp theo sau thành công của "Nụ hôn bạc tỉ". Ảnh: ĐPCC/TTO

Ở vị trí thứ 2 là "Super Mario Thiên hà" (The Super Mario Galaxy Movie) thu 14,2 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Phim chuyển thể từ game ăn khách nhất lịch sử này đạt 600 triệu USD. Dự đoán tổng doanh thu cuối cùng có thể vượt 1,2 tỷ USD.

Phim "Dưới bóng điện hạ" xếp ở vị trí thứ 3, thu 4,7 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp. Điểm mạnh của phim nằm ở cách tiếp cận giàu cảm xúc, không đặt nặng yếu tố quyền lực mà nhấn vào những lát cắt đời sống, gần gũi với người xem.

Phim "Hẹn em ngày nhật thực" ghi dấu nhờ lối thể hiện bình dị, không có nhiều kịch tính và những cú ngoặt bất ngờ. Các khung hình đẹp mắt và giàu chất trữ tình. Dự kiến "Hẹn em ngày nhật thực" sẽ tiếp tục tăng doanh thu trước khi mùa phim lễ 30-4 và 1-5 đổ bộ.

Đêm nhạc "Ngân vang khát vọng đại ngàn" thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

(GLO)- Tối 1-3, tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) diễn ra đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ban tổ chức đêm nhạc đã thu được hơn 300 triệu đồng từ bán vé để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác.

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đã đạt 1 tỷ, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC).

