Dự án phim “Tây Sơn thất hổ tướng”: Kỳ vọng tạo dấu ấn, mở hướng du lịch điện ảnh

(GLO)- Ngày 20-5, dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng sẽ chính thức bấm máy tại phim trường được xây dựng ở khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai).

Xung quanh dự án này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trò chuyện với ông Phan Phúc - Phó Giám đốc Công ty TNHH Temc Cinema (TP. Hồ Chí Minh), nhà sáng lập dự án.

* Sau thời gian dài chuẩn bị, trước khi chính thức bấm máy, ông có thể chia sẻ những kỳ vọng của ê kíp đối với bộ phim này?

Ông Phan Phúc - nhà sáng lập dự án Tây Sơn thất hổ tướng phát biểu tại lễ ra mắt ê kíp và dàn diễn viên vào giữa tháng 4-2026. Ảnh: ĐVCC - Đây là dự án nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương, các nhà đầu tư, đối tác và những người yêu lịch sử Việt Nam nói chung, nhà Tây Sơn nói riêng. Vì vậy, ê kíp ý thức rất rõ trách nhiệm của mình trong việc tạo nên một tác phẩm chỉn chu, nghiêm túc và có giá trị. Chúng tôi mong muốn bộ phim có thể tái hiện chân thực, sống động và hào hùng về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc ngay trên chính vùng đất gắn với phong trào nông dân Tây Sơn. Đây không chỉ là một bộ phim giải trí đơn thuần mà còn là dự án mang nhiều tâm huyết trong việc lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc đến công chúng hôm nay. Chúng tôi cũng kỳ vọng bộ phim góp thêm một dấu ấn cho các hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương thời gian tới, đặc biệt là trong Năm Du lịch quốc gia- Gia Lai 2026. Xa hơn, mong rằng dự án có thể mở ra một hướng đi mới cho kinh tế điện ảnh gắn với phát triển du lịch văn hóa trên quê hương Tây Sơn tam kiệt. Khi điện ảnh - lịch sử - du lịch kết nối hài hòa, đó sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người sinh động và hiệu quả hơn.

* Điều gì khiến ê kíp quyết định lựa chọn câu chuyện về “Thất hổ tướng” thay vì tập trung vào hình tượng vua Quang Trung như các bộ phim khác trước đây?

- Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ là thiên tài quân sự với những chiến công hiển hách. Tuy nhiên, để người anh hùng dân tộc làm nên những võ công hiển hách còn có sự đồng hành của rất nhiều tướng lĩnh tài ba, những con người đã góp phần tạo nên sức mạnh của phong trào nông dân Tây Sơn. Chúng tôi chọn khai thác câu chuyện về “Thất hổ tướng” bởi đây là không gian kể chuyện giàu màu sắc và có chiều sâu. Mỗi vị tướng là 1 số phận, 1 tính cách, 1 thế mạnh võ nghệ khác nhau. Chẳng hạn như danh tướng Lý Văn Bưu không chỉ giỏi huấn luyện ngựa mà còn có tài cung thuật siêu phàm… Chính sự đa dạng ấy giúp bộ phim có thêm nhiều lớp nhân vật và cảm xúc. Quan trọng hơn, thông qua câu chuyện của các vị tướng, chúng tôi muốn làm nổi bật tinh thần đoàn kết, lòng trung nghĩa và sự đồng lòng của những hào kiệt đất Việt trong buổi đầu dựng nghiệp. Đó cũng là một trong những giá trị lớn mà phong trào nông dân Tây Sơn để lại.

* Việc xây dựng phim trường tại khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba, theo ông sẽ mang lại điều gì?

Cổng doanh trại nghĩa quân tại phim trường xây dựng trong khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú). Ảnh: ĐVCC - Việc lựa chọn khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba làm phim trường chính không phải ngẫu nhiên. Đây là không gian có cảnh quan phù hợp, đồng thời gắn với nhiều dấu tích, câu chuyện liên quan đến phong trào nông dân Tây Sơn. Phim trường được đầu tư xây dựng không chỉ để phục vụ cho riêng bộ phim Tây Sơn thất hổ tướng, mà còn hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến du lịch văn hóa lâu dài. Nhiều hạng mục được phục dựng như: doanh trại nghĩa quân, khu luyện binh, pháp trường, nhà lao, mật thất hay trại ngựa… đều được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tái hiện không khí của một giai đoạn lịch sử. Chúng tôi kỳ vọng sau khi bộ phim ra mắt, du khách có thể đến tham quan, trải nghiệm và tương tác với không gian phim trường. Đây là mô hình du lịch điện ảnh đã thành công ở nhiều quốc gia và cũng đang được nhiều địa phương tại Việt Nam quan tâm phát triển. Nếu được đầu tư bài bản, kỳ vọng rằng phim trường Tây Sơn thất hổ tướng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch mới cho Gia Lai, thúc đẩy các dịch vụ đi kèm phát triển.

Bộ 3 sáng lập dự án (từ trái qua): Phan Phúc, Võ Đức, Đỗ Khôi cùng các nghệ sĩ và khách mời tham dự lễ ra mắt đoàn phim Tây Sơn thất hổ tướng. Ảnh: ĐVCC

* Ông có thể cho biết thêm, bộ phim sẽ góp phần kể câu chuyện lịch sử thời Tây Sơn đến khán giả hôm nay ra sao?

- Chúng tôi xác định muốn chạm đến khán giả hôm nay thì phải kể lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của lịch sử. Ê kíp dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu tư liệu, tham khảo ý kiến chuyên gia để hoàn thiện kịch bản. Các yếu tố như phục trang, giáp trụ, binh khí hay bối cảnh đều được đầu tư kỹ lưỡng nhằm tạo nên tính chân thực và thẩm mỹ cho tác phẩm. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt diễn viên được khán giả yêu mến như: Doãn Quốc Đam, Lê Hạ Anh, Hiếu Nguyễn… cùng sự đồng hành của các đơn vị chuyên về cổ phục, võ bị như: Vạn Thiên Y, Chiêu Minh Các, Đại Việt Võ Bị. Chúng tôi mong khán giả khi xem phim không chỉ thấy những trận đánh hay các cảnh hành động mãn nhãn, mà còn cảm nhận được khí phách, tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa của con người thời Tây Sơn.

* Xin cảm ơn ông!