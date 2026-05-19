Phát động cuộc thi phim ngắn “Huyền thoại Việt qua lăng kính AI”

(GLO)- Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi phim ngắn AI với chủ đề “Huyền thoại Việt qua lăng kính AI” lần thứ nhất năm 2026.

Đây là cuộc thi phim ngắn AI quy mô lớn hướng đến cộng đồng sáng tạo nội dung, nhà làm phim, học sinh, sinh viên, AI creator và những người yêu điện ảnh trên toàn quốc.

Đại diện Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông tin về cuộc thi. Ảnh: Linh Bảo/NDO

Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 3 nhóm nội dung. Theo đó, nhóm 1 là sáng tạo phim ngắn AI tái hiện các trận chiến, nhân vật lịch sử và anh hùng dân tộc Việt Nam như Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế), Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ.

Nhóm 2 là sáng tạo phim ngắn AI tái dựng các nền văn minh, xã hội cổ trong lịch sử Việt Nam dựa trên dữ liệu khảo cổ học. Nhóm 3 là sáng tạo phim ngắn AI giới thiệu danh lam thắng cảnh, du lịch văn hóa các tỉnh, thành Việt Nam.

Theo lộ trình, cuộc thi bắt đầu nhận bài dự thi từ tháng 6 đến tháng 8-2026. Công tác chấm thi và bình chọn cộng đồng sẽ diễn ra trong tháng 8 trước khi bước vào đêm Gala trao giải và công chiếu vào tháng 9-2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình “Cùng kể câu chuyện Việt Nam”, hướng đến việc khuyến khích cộng đồng sáng tạo, đặc biệt là giới trẻ, ứng dụng công nghệ AI để kể lại lịch sử, huyền sử, văn hóa và vẻ đẹp Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Cuộc thi được kỳ vọng thu hút hàng nghìn tác phẩm tham gia, tạo tiền đề để xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo nội dung bằng AI tại Việt Nam. Đây không chỉ là một cuộc thi ngắn hạn mà là bước đi đầu tiên trong chiến lược dài hạn nhằm kết nối cộng đồng AI và điện ảnh, từng bước hình thành thương hiệu điện ảnh AI mang đậm bản sắc Việt trên trường quốc tế.