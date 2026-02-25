Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giải trí

Âm nhạc - Điện ảnh

Âm nhạc - Điện ảnh Thế giới nghệ sĩ Thời trang

“Thỏ ơi!” tiếp tục oanh tạc doanh thu phòng vé

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Theo Znews, Vietnamnet)

(GLO)- Trưa 25-2, “Thỏ ơi!” của Trấn Thành đã cán mốc 300 tỷ đồng, hút gần 4 triệu khán giả ra rạp.

Cụ thể, theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam, tính tới 11 giờ 30 ngày 25-2, tức ở ngày chiếu thứ 9, “Thỏ ơi!” của Trấn Thành đã cán mốc 300 tỷ đồng, hút gần 4 triệu khán giả ra rạp. Sức nóng của phim chỉ thua “Mưa đỏ” từng gây bão phòng vé dịp tháng 9 năm ngoái.

phimthooi.jpg
“Thỏ ơi!” tiếp tục oanh tạc doanh thu phòng vé. Ảnh nguồn CGV

Theo thống kê của Socialite “Thỏ ơi!” hút 640 nghìn thảo luận dịp Tết Bính Ngọ trong khi “Nhà ba tôi một phòng” của Trường Giang là 277 nghìn. “Báu vật trời” cho có 148 nghìn lượt thảo luận còn “Mùi phở” chỉ có 92 nghìn lượt thảo luận, cũng là phim doanh thu thấp nhất.

Văn Mai Hương đứng đầu top 10 diễn viên phim Việt dịp Tết Bính Ngọ được chú ý nhất với 82.308 đề cập.

Hiện phim của Phương Anh Đào đang vươn lên vị trí thứ 2 phòng vé và thu 63 tỷ đồng. Song nếu xét về doanh số thì “Nhà ba tôi một phòng” vẫn đứng thứ 2 với 93 tỷ đồng, tính tới 11 giờ 30 ngày 25-2. “Mùi phở” vẫn đứng cuối về doanh thu với suất chiếu giảm mạnh và hiện chỉ đạt 33,5 tỷ đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những ca khúc gây sốt mùa concert

Những ca khúc gây sốt mùa concert

Âm nhạc - Điện ảnh

See The Light khép lại, một ca khúc bỗng nổi lên. Không phải những hit cũ của Mỹ Tâm gây sốt trở lại mà là bài hát mới tinh do Mỹ Tâm viết, Chuyện để dành. Nữ ca sĩ hào hứng khoe trên mạng xã hội: “Thật vui khi ca khúc nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả”.

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Âm nhạc - Điện ảnh

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Âm nhạc - Điện ảnh

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

null