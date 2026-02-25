Cụ thể, theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam, tính tới 11 giờ 30 ngày 25-2, tức ở ngày chiếu thứ 9, “Thỏ ơi!” của Trấn Thành đã cán mốc 300 tỷ đồng, hút gần 4 triệu khán giả ra rạp. Sức nóng của phim chỉ thua “Mưa đỏ” từng gây bão phòng vé dịp tháng 9 năm ngoái.

“Thỏ ơi!” tiếp tục oanh tạc doanh thu phòng vé. Ảnh nguồn CGV

Theo thống kê của Socialite “Thỏ ơi!” hút 640 nghìn thảo luận dịp Tết Bính Ngọ trong khi “Nhà ba tôi một phòng” của Trường Giang là 277 nghìn. “Báu vật trời” cho có 148 nghìn lượt thảo luận còn “Mùi phở” chỉ có 92 nghìn lượt thảo luận, cũng là phim doanh thu thấp nhất.

Văn Mai Hương đứng đầu top 10 diễn viên phim Việt dịp Tết Bính Ngọ được chú ý nhất với 82.308 đề cập.

Hiện phim của Phương Anh Đào đang vươn lên vị trí thứ 2 phòng vé và thu 63 tỷ đồng. Song nếu xét về doanh số thì “Nhà ba tôi một phòng” vẫn đứng thứ 2 với 93 tỷ đồng, tính tới 11 giờ 30 ngày 25-2. “Mùi phở” vẫn đứng cuối về doanh thu với suất chiếu giảm mạnh và hiện chỉ đạt 33,5 tỷ đồng.