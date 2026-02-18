Diễn viên Lê Hạ Anh: Học thêm được điều gì, với tôi đã là tiến bộ

(GLO)- Bước qua tuổi 30, nữ diễn viên quê Gia Lai Lê Hạ Anh không chọn ánh hào quang rực rỡ mà âm thầm tạo dấu ấn bằng những vai diễn nhiều chiều sâu. Hạ Anh đã gặt hái được nhiều “quả ngọt” trong năm 2025, trong đó phải kể đến vai diễn Hồng trong phim Mưa đỏ.

Đầu tháng Chạp Ất Tỵ, Lê Hạ Anh đã dành thời gian trò chuyện cùng phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về quan điểm làm nghề và những ước vọng trong năm Bính Ngọ.

▪ Mưa đỏ là phim chiến tranh - thể loại không dễ với diễn viên nữ. Điều gì khiến chị quyết định nhận lời tham gia dự án này? Quá trình quay phim để lại cho chị kỷ niệm đặc biệt nào?

Diễn viên Lê Hạ Anh. Ảnh: NVCC - Kịch bản của bộ phim khiến tôi rung động ngay từ lần đọc đầu tiên. Mưa đỏ không chỉ kể về chiến tranh, mà kể về con người trong chiến tranh. Nhân vật Hồng mang nhiều tầng cảm xúc, đại diện cho những người phụ nữ thầm lặng phía sau chiến tuyến. Tôi thấy đây là một cơ hội hiếm có để mình được “chạm” vào một dạng vai rất khác. Có rất nhiều cảnh quay giữa khói lửa, tiếng bom đạn giả, bùn đất và mưa gió. Có lúc tôi mệt đến mức chỉ muốn ngồi xuống nghỉ một chút. Những lúc ấy giúp tôi hiểu được phần nào sự khốc liệt mà thế hệ cha anh đã trải qua để đổi lấy độc lập, tự do cho đất nước.

▪ Nhân vật Hồng không có nhiều thoại, nhưng để lại dư âm trong lòng khán giả. Theo chị, điều khó nhất khi thể hiện vai diễn này là gì?

- Với những vai ít thoại, mọi cảm xúc đều phải dồn vào ánh mắt, cử chỉ, nhịp thở. Tôi phải tự nhắc mình: Hồng là người phụ nữ rất bình thường, chính sự bình thường đó mới làm nên sức nặng. Tôi không nghĩ nhiều đến việc làm sao để nhân vật nổi bật, mà chỉ tập trung vào cảm xúc của một người phụ nữ sống trong hoàn cảnh chiến tranh. Hồng không phải anh hùng, cô ấy chỉ làm những việc rất đời thường, nhưng chính sự đời thường đó lại tạo nên chiều sâu. Tôi muốn nhân vật được khán giả nhớ đến bằng sự chân thật, không cần quá nhiều lời thoại.

▪ Sau Mưa đỏ, tên tuổi của chị được nhắc đến nhiều hơn. Nhìn lại chặng đường vừa qua, cảm xúc của chị lúc này…

Nữ diễn viên Lê Hạ Anh không ngại thử sức với vai diễn phản diện. Ảnh: NVCC - Sau Mưa đỏ, tôi thấy biết ơn và vô cùng tự hào. Biết ơn vì những nỗ lực của ekip được khán giả nhìn thấy, được yêu thương và nhắc đến. Tự hào vì mình không bị “chìm nghỉm” giữa muôn vàn vai diễn trong thế giới điện ảnh ngày càng sôi động. Nhìn lại chặng đường vừa qua, tôi nghĩ đó là hành trình học cách tin vào lựa chọn của mình. Thành công lần này giống như một cột mốc để tôi nhắc mình phải nghiêm túc hơn nữa với nghề, giữ được sự chân thành và không quên lý do ban đầu mình chọn con đường này.

▪ Trước đó, chị thường được giao những vai phản diện, thậm chí gây tranh cãi. Có khi nào chị áp lực vì phản ứng gay gắt của khán giả?

- Thật ra thì tôi cũng quen rồi. Làm vai ác mà không bị “ném đá” mới là điều đáng lo. Tôi nghĩ phản ứng của khán giả, dù tích cực hay tiêu cực đều cho thấy họ đã xem và quan tâm đến nhân vật. Điều quan trọng nhất là mình diễn đúng, diễn thật với tâm lý nhân vật, còn yêu hay ghét là cảm xúc rất tự nhiên của người xem. Mỗi vai diễn đều có giá trị riêng. Vai phản diện thường có nhiều đất diễn tâm lý, nhưng nếu không kiểm soát tốt thì rất dễ bị “quá lửa”. Tôi không chọn vai theo tiêu chí gây chú ý hay không, mà xem vai đó có thách thức mình hay không, có cho mình cơ hội đào sâu nội tâm hay không.

▪ Ở tuổi 30, nhiều diễn viên chọn cách tạo hình ảnh trên truyền thông để bứt phá. Vì sao Hạ Anh lại chọn lối sống khá kín tiếng?

- Có lẽ do tính cách. Tôi quen với nhịp sống đơn giản, không thích ồn ào. Với tôi, sự bình yên rất quan trọng. Nếu không có lịch quay, tôi thường ở nhà, đọc sách, uống cà phê gần nơi mình sống. Tôi nghĩ, khi mình sống cân bằng thì năng lượng mang vào vai diễn sẽ nhiều lên, tích cực hơn. Năm 2025 là một năm gặt hái nhiều quả ngọt của diễn viên Lê Hạ Anh. Ảnh: NVCC

▪Nhìn lại hành trình đã qua, chị thấy mình thay đổi như thế nào so với những ngày đầu vào nghề?

- Tôi điềm tĩnh và hiểu mình hơn. Bây giờ, tôi tập trung cao nhất để thực hiện tốt từng vai diễn. Mỗi ngày trên phim trường, nếu học thêm được điều gì đó, với tôi đã là tiến bộ.

▪ Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, chị mong ước điều gì cho bản thân và một lời chúc đến bạn đọc, khán giả đã luôn đồng hành cùng mình?

- Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, tôi xin gửi lời chúc an khang, nhiều niềm vui và những khởi đầu tốt đẹp đến quý bạn đọc và khán giả đã luôn dõi theo, ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Mong rằng năm mới sẽ mang đến cho mọi người thật nhiều năng lượng tích cực, đủ bình yên để đi qua những ngày bận rộn và đủ yêu thương để giữ lại những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Về bản thân mình, tôi mong có sức khỏe, có những vai diễn hay và được làm việc với những ekip tử tế. Tôi chỉ mong khi xem phim có tôi tham gia, mọi người cảm thấy thời gian bỏ ra là xứng đáng.

▪ Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc chị một năm mới yên vui và nhiều cảm hứng sáng tạo!