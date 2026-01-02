Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tổng doanh thu phim điện ảnh Việt năm 2025 đạt hơn 3.000 tỷ đồng

(GLO)- Năm 2025 được đánh giá là năm “bội thu” của điện ảnh Việt Nam khi có tổng doanh thu đạt hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, “Mưa đỏ” đạt trên 700 tỷ đồng.

Top 10 phim Việt đạt doanh thu cao trong năm 2025 lần lượt là: Mưa đỏ (714 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng), Tử chiến trên không (252 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (242 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Truy tìm Long Diên Hương (196 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng).

mua-do-20250906074443.jpg
"Mưa đỏ" đóng góp doanh thu hơn 700 tỷ đồng cho điện ảnh Việt năm 2025. Ảnh nguồn internet

Sự bùng nổ của phim Việt cũng dẫn đến sự dịch chuyển đáng kể thị phần trong phòng vé nội địa. Nếu năm 2024, phim nội chỉ đạt 42% doanh thu, trong khi phim ngoại chiếm 58%, thì sang năm 2025, tỷ trọng phim Việt đã vươn lên 62%, cho thấy lợi thế sân nhà đang dần trở lại với phim nội.

