Kênh MTV chính thức dừng sóng trên toàn cầu

(GLO)- Nhóm kênh MTV - hệ thống kênh âm nhạc 24h - đã chính thức dừng sóng trên toàn cầu vào chiều 31-12, chấm dứt 44 năm hoạt động. Đây là sản phẩm có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều thế hệ người dùng trong văn hóa đại chúng.

Trước khi kết thúc, những đài này đều phát sóng chương trình cuối Goodbye From MTV trước khi chuyển sang màn hình chờ với hình hiệu và thông báo chữ.

MTV ra mắt tại Mỹ từ năm 1981, góp phần làm thay đổi cách người hâm mộ trẻ tuổi thưởng thức âm nhạc. Ảnh: Internet

Động thái này trực tiếp ảnh hưởng đến nhóm kênh gồm: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV và MTV Live. Một số phiên bản MTV khác vẫn được giữ lại ở quốc gia nhất định, song không giữ được cốt lõi phát nhạc toàn thời gian.

Được biết, MTV ra mắt tại Mỹ từ năm 1981, góp phần làm thay đổi cách người hâm mộ trẻ tuổi thưởng thức âm nhạc. Kênh truyền hình này trở thành động lực để phát triển các video đi kèm, mà ngày nay được biết đến với tên gọi MV.

Tại Việt Nam, kênh MTV đã dừng phát sóng trên các hệ thống truyền hình trả tiền từ năm 2023.