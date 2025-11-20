Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sau 24 giờ phát trên TV360, “Mưa đỏ” đạt 1 triệu lượt xem

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Báo Tin Tức, Tuổi trẻ)

(GLO)- Dù đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi chính thức ra mắt, song bộ phim “Mưa đỏ” vẫn chứng minh được sức “nóng” khi nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem sau 24 giờ phát miễn phí trên TV360.

Theo ghi nhận, ngay trong ngày đầu phát sóng, lượng truy cập liên tục tăng cao, có thời điểm hơn 60.000 người cùng xem “Mưa đỏ” trên TV360.

Đại diện TV360 cho biết mục tiêu của chương trình là tạo cơ hội để mọi người dân đều có thể tiếp cận bộ phim mà không bị giới hạn bởi chi phí, địa lý hay điều kiện hạ tầng rạp.

anhmuado.jpg
Một tác phẩm lịch sử lan tỏa rộng rãi nhờ nền tảng công nghệ cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của dịch vụ OTT trong việc kết nối. Ảnh nguồn Báo Tin Tức

“Mưa đỏ” tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – sự kiện được xem là một trong những trang sử bi tráng nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Với nhiều khán giả, việc bộ phim được phát trực tuyến miễn phí không chỉ là cơ hội thưởng thức một tác phẩm điện ảnh chất lượng, mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử bằng một lăng kính chân thực và xúc cảm bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

"Mưa đỏ"-bom tấn lịch sử của Điện ảnh Quân đội, được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar 2026 hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.

Phim thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả, đạt doanh thu 714 tỷ đồng.

