Sau 24 giờ phát trên TV360, “Mưa đỏ” đạt 1 triệu lượt xem

Theo ghi nhận, ngay trong ngày đầu phát sóng, lượng truy cập liên tục tăng cao, có thời điểm hơn 60.000 người cùng xem “Mưa đỏ” trên TV360.
Đại diện TV360 cho biết mục tiêu của chương trình là tạo cơ hội để mọi người dân đều có thể tiếp cận bộ phim mà không bị giới hạn bởi chi phí, địa lý hay điều kiện hạ tầng rạp.
“Mưa đỏ” tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 – sự kiện được xem là một trong những trang sử bi tráng nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Với nhiều khán giả, việc bộ phim được phát trực tuyến miễn phí không chỉ là cơ hội thưởng thức một tác phẩm điện ảnh chất lượng, mà còn là dịp để nhìn lại lịch sử bằng một lăng kính chân thực và xúc cảm bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.
"Mưa đỏ"-bom tấn lịch sử của Điện ảnh Quân đội, được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar 2026 hạng mục Phim quốc tế xuất sắc.
Phim thu hút hơn 8 triệu lượt khán giả, đạt doanh thu 714 tỷ đồng.