Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VTV, Người Lao Động, VietnamPlus)

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

Cụ thể, các nền tảng Việt: VieON, FPT Play, TV360, K+ thông báo ngừng phát sóng và gỡ bỏ toàn bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" do có “đường lưỡi bò” phi pháp.

"VieON tuyên bố lập trường kiên quyết và hành động không nhân nhượng đối với phim "Hãy để tôi tỏa sáng". Trong quá trình kiểm duyệt nội dung, VieON đã phát hiện nội dung trong tập 16 của phim chứa hình ảnh vi phạm nghiêm trọng vấn đề chủ quyền quốc gia Việt Nam. Do đó, toàn bộ nội dung bộ phim đã được gỡ bỏ ngay lập tức và vĩnh viễn khỏi hệ thống" – nền tảng VieON thông báo.

anh-man-hinh-2025-10-03-luc-101934-17594616784681751268935.png
Ảnh chụp từ phim với bản đồ nghi vấn có "đường lưỡi bò" phi pháp.

Cũng trong sáng 3-10, fanpage chính thức của FPT Play thông báo đã "gỡ và xóa toàn bộ khỏi hệ thống bộ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' vì nghi vấn không phù hợp".

Cộng đồng mạng cũng rầm rộ kêu gọi ngừng ủng hộ bộ phim vì "không xem phim này thì xem phim khác, còn Tổ quốc chỉ có một".

Chiều 3-10, Cục Điện ảnh cho biết đã gỡ bỏ phim này khỏi các nền tảng trực tuyến tại Việt Nam sau khi nhận được các báo cáo liên quan đến bộ phim.

Đây không phải bộ phim đầu tiên bị cơ quan chức năng "tuýt còi", yêu cầu gỡ bỏ vì có "đường lưỡi bò". Trước đây, các phim như phim điện ảnh Barbie, phim truyền hình Hướng gió mà đi cũng có sự xuất hiện của hình ảnh "đường lưỡi bò". Hội đồng duyệt phim cũng từng nhiều lần "tuýt còi" bộ phim cài cắm hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp như Uncharted (Thợ săn cổ vật) có Tom Holland thủ vai. Everest: Người tuyết bé nhỏ từng khiến nhà phát hành Việt Nam nhận mức phạt 170 triệu đồng và buộc rút khỏi rạp chiếu sau hơn một tuần ra rạp.

Năm 2021, bộ phim Em là thành trì doanh lũy của anh trong tập 15 cũng có cảnh bản đồ Trung Quốc với "đường lưỡi bò" phi pháp. Bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) là phim chiếu mạng của Trung Quốc năm 2019, trong phim có hình ảnh "đường lưỡi bò"...

