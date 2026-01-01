Báo Gia Lai điện tử

Pleimer Town - End Year Countdown 2025: Đêm nhạc sôi động chào đón năm mới 2026

NGỌC DUY NGỌC DUY
0:00

(GLO)- Tối 31-12, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đã diễn ra chương trình âm nhạc miễn phí Pleimer Town - End Year Countdown 2025, thu hút hơn 2.000 khán giả cùng hòa mình vào đêm nhạc sôi động và chào đón năm mới 2026.

20251231-201645.jpg
Chương trình Pleimer Town - End Year Countdown 2025 mang không khí sôi động đến với khán giả. Ảnh: Ngọc Duy

Pleimer Town là dự án âm nhạc cộng đồng định kỳ, được tổ chức hàng tháng. Chương trình do nhóm The Cochin V2 Music, Du ca phố núi (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các ban nhạc và nhà tài trợ thực hiện, nhằm tạo cơ hội để người trẻ cùng đàn hát, giao lưu và kết nối.

Tiếp nối thành công các số trước, Pleimer Town - End Year Countdown 2025 được đầu tư hoành tráng về sân khấu, âm thanh và ánh sáng, mang đến không gian âm nhạc thú vị cho người dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

1000094470.jpg
Chương trình thu hút gần 2.000 khán giả đón xem. Ảnh: Ngọc Duy

Mở đầu chương trình là các tiết mục thiếu nhi với những màn hòa tấu violin, đơn ca, song ca, múa và nhảy hiện đại. Các em tự tin biểu diễn trên sân khấu, mang đến bầu không khí trong trẻo, ấm áp và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Theo Ban tổ chức, việc dành không gian biểu diễn cho thiếu nhi không chỉ tạo cơ hội để các em phát triển năng khiếu nghệ thuật, mà còn gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối các giá trị văn hóa trong cộng đồng.

1000094503.jpg
Các em thiếu nhi hào hứng biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Không gian âm nhạc tiếp tục sôi động với phần trình diễn của các nghệ sĩ, nhóm nhạc trẻ như Pleimer Town Band, Tây Nguyên Sound, Giấy Gấp Band, Chill Guys Sound, Pleiku Local Music Band cùng nhiều ca sĩ và nhóm nhạc khách mời khác. Các tiết mục đa dạng về thể loại, từ ballad, pop, rap đến rock, mang đến trải nghiệm sống động và tinh thần sáng tạo của giới trẻ Gia Lai.

Bên cạnh các tiết mục âm nhạc, chương trình còn tổ chức nhiều trò chơi đố vui, giao lưu với khán giả và trao quà, góp phần tạo không gian trải nghiệm âm nhạc và tương tác gần gũi cho cộng đồng.

Kết thúc chương trình là phần trình diễn DJ sôi động và khoảnh khắc bắn pháo hoa chào năm mới 2026, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

20260101-023356.jpg
Chương trình Pleimer Town - End Year Countdown 2025 khép lại trong không khí ấm áp với màn bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026. Ảnh: Ngọc Duy
