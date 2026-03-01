Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Đi muôn phương

Hà Nội lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo TNO, Vneconomy)

(GLO)- Tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Condé Nast (CN) Traveler vừa bình chọn 50 thành phố đẹp nhất thế giới, trong đó có TP. Hà Nội của Việt Nam.

Theo CN Traveler, Hà Nội không phải kiểu thành phố “đập vào mắt” bằng những tòa tháp chọc trời hay đại lộ lấp lánh. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm ở lớp trầm tích. Hồ nước xanh lặng giữa lòng đô thị. Những mái ngói nâu xô nghiêng trong khu phố cổ. Ban công sắt uốn thời Pháp. Cây xà cừ già đổ bóng xuống mặt đường mùa thu...

ha-noi-lot-top-50-thanh-pho-dep-nhat-the-gioi.png
Tháp Rùa - một trong những biểu tượng văn hóa của Hà Nội. Ảnh: cafeland

Bên cạnh đó, điều khiến Hà Nội đặc biệt trong mắt du khách quốc tế là sự giao thoa Đông - Tây trong kiến trúc; cổ kính - hiện đại trong nhịp sống; ẩm thực đường phố giản dị nhưng hấp dẫn đến mức trở thành biểu tượng...

Việc Hà Nội xuất hiện trong hệ sinh thái truyền thông toàn cầu CN Traveler sẽ tạo cú hích đón du khách chất lượng. Bên cạnh gia tăng độ tin cậy điểm đến, điều này còn giúp kích thích đầu tư dịch vụ cao cấp và nâng giá trị chi tiêu bình quân trên mỗi khách.

thanh-pho-paris-phap.jpg
Paris là một trong những thành phố tráng lệ và thu hút đông khách du lịch của nước Pháp. Ảnh: Internet

Ngoài Hà Nội, một số thành phố tiêu biểu trên thế giới xuất hiện trong danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới của CN Traveler, gồm: Amsterdam (Hà Lan), Barcelona (Tây Ban Nha), Copenhagen (Đan Mạch), Paris (Pháp), New York (Mỹ), Cape Town (Nam Phi), Kyoto (Nhật Bản), Luang Prabang (Lào), Seoul (Hàn Quốc), Buenos Aires (Argentina), Cartagena (Colombia), Chiang Mai (Thái Lan), Dublin (Ireland), Edinburgh (Scotland), Florence (Ý), Porto (Bồ Đào Nha), Prague (Cộng hòa Czech)…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Cẩm nang du lịch

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

Đi muôn phương

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

Đi muôn phương

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Đi muôn phương

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

Khởi nghiệp

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi gà tự động

Mô hình nuôi gà tự động

Đi muôn phương

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

Đi muôn phương

(GLO)- Với chủ đề “Kiến tạo từ truyền thống”, Cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi động từ tháng 3-2025. Đáng chú ý, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.