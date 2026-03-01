Hà Nội lọt top 50 thành phố đẹp nhất thế giới

(GLO)- Tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Condé Nast (CN) Traveler vừa bình chọn 50 thành phố đẹp nhất thế giới, trong đó có TP. Hà Nội của Việt Nam.

Theo CN Traveler, Hà Nội không phải kiểu thành phố “đập vào mắt” bằng những tòa tháp chọc trời hay đại lộ lấp lánh. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm ở lớp trầm tích. Hồ nước xanh lặng giữa lòng đô thị. Những mái ngói nâu xô nghiêng trong khu phố cổ. Ban công sắt uốn thời Pháp. Cây xà cừ già đổ bóng xuống mặt đường mùa thu...

Tháp Rùa - một trong những biểu tượng văn hóa của Hà Nội. Ảnh: cafeland

Bên cạnh đó, điều khiến Hà Nội đặc biệt trong mắt du khách quốc tế là sự giao thoa Đông - Tây trong kiến trúc; cổ kính - hiện đại trong nhịp sống; ẩm thực đường phố giản dị nhưng hấp dẫn đến mức trở thành biểu tượng...

Việc Hà Nội xuất hiện trong hệ sinh thái truyền thông toàn cầu CN Traveler sẽ tạo cú hích đón du khách chất lượng. Bên cạnh gia tăng độ tin cậy điểm đến, điều này còn giúp kích thích đầu tư dịch vụ cao cấp và nâng giá trị chi tiêu bình quân trên mỗi khách.

Paris là một trong những thành phố tráng lệ và thu hút đông khách du lịch của nước Pháp. Ảnh: Internet

Ngoài Hà Nội, một số thành phố tiêu biểu trên thế giới xuất hiện trong danh sách 50 thành phố đẹp nhất thế giới của CN Traveler, gồm: Amsterdam (Hà Lan), Barcelona (Tây Ban Nha), Copenhagen (Đan Mạch), Paris (Pháp), New York (Mỹ), Cape Town (Nam Phi), Kyoto (Nhật Bản), Luang Prabang (Lào), Seoul (Hàn Quốc), Buenos Aires (Argentina), Cartagena (Colombia), Chiang Mai (Thái Lan), Dublin (Ireland), Edinburgh (Scotland), Florence (Ý), Porto (Bồ Đào Nha), Prague (Cộng hòa Czech)…