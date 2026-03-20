Việt Nam trong top 50 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

G.B (Theo chinhphu.vn, laodong.vn)

(GLO)- Việt Nam trong top 50 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới và thuộc nhóm các quốc gia cải thiện mạnh mức độ hài lòng với cuộc sống trong gần hai thập kỷ.

Việt Nam trong top 50 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh: VGP

Bảng xếp hạng được xác định dựa trên chỉ số hạnh phúc trung bình trong 3 năm, với 6 tiêu chí gồm: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ, hỗ trợ xã hội, quyền tự quyết trong đời sống, sự hào phóng và nhận thức về tham nhũng.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2026, Việt Nam ở vị trí 45 trong danh sách 147 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu với điểm số 6,428/10, tăng một bậc so với báo cáo năm 2025; và cao hơn một số năm trước như 2024 xếp hạng 54, 2023 xếp hạng 65…

Việt Nam còn được xếp vào nhóm các quốc gia có mức tăng đáng kể về hạnh phúc so với giai đoạn 2006-2010, cùng với Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines và Nicaragua. Qua đó cho thấy phản ánh mức độ hài lòng cuộc sống của người dân Việt Nam đang cải thiện rõ rệt.

Việt Nam còn được xếp vào nhóm các quốc gia có mức tăng đáng kể về hạnh phúc so với giai đoạn 2006-2010. Ảnh: Phương Vi

Đứng trên Việt Nam trong khu vực là Singapore hạng 36 và theo sau có Thái Lan ở hạng 52, Philippines hạng 56, Malaysia hạng 71, Indonesia với vị trí 87, Lào ở vị trí 92, Campuchia ở hạng 121 và Myanmar ở hạng 129. Một số quốc gia châu Á đáng chú ý nhưng xếp hạng thấp như Nhật Bản vị trí 61, Trung Quốc 65, Hàn Quốc 67…

Phần Lan tiếp tục giữ vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 9 liên tiếp với điểm số trung bình 7,764/10.

Nhóm các nước Bắc Âu tiếp tục chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng, nhờ mức độ tin cậy xã hội cao, thể chế ổn định và sự gắn kết cộng đồng. Tiếp sau Phần Lan là nhóm các quốc gia trong top 10 gồm lần lượt: Iceland, Đan Mạch, Costa Rica, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan, Israel, Luxembourg, Thụy Sĩ.

Sự thành công của các quốc gia Bắc Âu vượt ra ngoài những lời giải thích thông thường về sự giàu có hay hệ thống phúc lợi. Niềm tin xã hội, các thể chế vững mạnh và ý thức cộng đồng đều đóng vai trò trong cách mọi người đánh giá cuộc sống của họ.

Mỹ xếp hạng 23, tăng nhẹ một bậc nhưng vẫn trong xu hướng suy giảm kéo dài hơn một thập kỷ, do sự sụt giảm mức độ hài lòng cuộc sống ở nhóm dưới 25 tuổi. Tình trạng chung này cũng xảy ra tại Canada, Australia và New Zealand.

Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột tiếp tục xếp hạng cuối danh sách. Năm 2026, Afghanistan một lần nữa đứng cuối bảng. Gần kề là Sierra Leone hạng 146 và Malawi hạng 145, Zimbabwe hạng 144, và Botswana ở hạng 143…

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) là nghiên cứu thường niên nhằm đánh giá mức độ hạnh phúc toàn cầu, do Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDSN) thực hiện. Báo cáo dựa trên dữ liệu từ Gallup World Poll, thường được công bố vào Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3).

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lớp dạy may áo dài đặc biệt ở phố núi Pleiku

(GLO)- Trong căn phòng nhỏ của Câu lạc bộ (CLB) Áo dài Sống Xanh Pleiku (32-34 Tô Hoài, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hạnh lặng lẽ truyền dạy từng kỹ năng cơ bản để may ráp một bộ áo dài hoàn chỉnh cho 2 học viên câm điếc.

Khởi nghiệp với mô hình cà phê bán... không gian làm việc

Thay vì chỉ bán thức uống, một chủ quán đã tìm ra hướng đi mới: bán không gian làm việc ngay trong quán cà phê của mình. Với mức phí chỉ 25.000 đồng/4 tiếng đồng hồ, khách hàng có thể thoải mái sử dụng chỗ ngồi, wifi, ổ điện miễn phí và tận hưởng một môi trường yên tĩnh để học tập, làm việc.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

Khởi nghiệp

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Mô hình nuôi gà tự động

Nhờ chịu khó học hỏi và kiên trì ứng dụng công nghệ tự động hóa vào chăn nuôi, anh Nguyễn Văn Tám (SN 1991, thôn Minh Phú, xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không chỉ nâng cao năng suất, an toàn trong chăn nuôi mà còn đảm bảo thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm.

Khởi động cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông

(GLO)- Với chủ đề “Kiến tạo từ truyền thống”, Cuộc thi Thử thách giải quyết vấn đề kinh doanh mùa 2 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đã chính thức khởi động từ tháng 3-2025. Đáng chú ý, tổng giải thưởng dành cho người thắng cuộc trị giá hơn 8,4 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

Khởi nghiệp

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.