(GLO)- Việt Nam trong top 50 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới và thuộc nhóm các quốc gia cải thiện mạnh mức độ hài lòng với cuộc sống trong gần hai thập kỷ.

Bảng xếp hạng được xác định dựa trên chỉ số hạnh phúc trung bình trong 3 năm, với 6 tiêu chí gồm: thu nhập bình quân đầu người, tuổi thọ, hỗ trợ xã hội, quyền tự quyết trong đời sống, sự hào phóng và nhận thức về tham nhũng.

Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2026, Việt Nam ở vị trí 45 trong danh sách 147 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu với điểm số 6,428/10, tăng một bậc so với báo cáo năm 2025; và cao hơn một số năm trước như 2024 xếp hạng 54, 2023 xếp hạng 65…

Việt Nam còn được xếp vào nhóm các quốc gia có mức tăng đáng kể về hạnh phúc so với giai đoạn 2006-2010, cùng với Trung Quốc, Mông Cổ, Philippines và Nicaragua. Qua đó cho thấy phản ánh mức độ hài lòng cuộc sống của người dân Việt Nam đang cải thiện rõ rệt.

Đứng trên Việt Nam trong khu vực là Singapore hạng 36 và theo sau có Thái Lan ở hạng 52, Philippines hạng 56, Malaysia hạng 71, Indonesia với vị trí 87, Lào ở vị trí 92, Campuchia ở hạng 121 và Myanmar ở hạng 129. Một số quốc gia châu Á đáng chú ý nhưng xếp hạng thấp như Nhật Bản vị trí 61, Trung Quốc 65, Hàn Quốc 67…

Phần Lan tiếp tục giữ vị trí quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 9 liên tiếp với điểm số trung bình 7,764/10.

Nhóm các nước Bắc Âu tiếp tục chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng, nhờ mức độ tin cậy xã hội cao, thể chế ổn định và sự gắn kết cộng đồng. Tiếp sau Phần Lan là nhóm các quốc gia trong top 10 gồm lần lượt: Iceland, Đan Mạch, Costa Rica, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan, Israel, Luxembourg, Thụy Sĩ.

Sự thành công của các quốc gia Bắc Âu vượt ra ngoài những lời giải thích thông thường về sự giàu có hay hệ thống phúc lợi. Niềm tin xã hội, các thể chế vững mạnh và ý thức cộng đồng đều đóng vai trò trong cách mọi người đánh giá cuộc sống của họ.

Mỹ xếp hạng 23, tăng nhẹ một bậc nhưng vẫn trong xu hướng suy giảm kéo dài hơn một thập kỷ, do sự sụt giảm mức độ hài lòng cuộc sống ở nhóm dưới 25 tuổi. Tình trạng chung này cũng xảy ra tại Canada, Australia và New Zealand.

Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột tiếp tục xếp hạng cuối danh sách. Năm 2026, Afghanistan một lần nữa đứng cuối bảng. Gần kề là Sierra Leone hạng 146 và Malawi hạng 145, Zimbabwe hạng 144, và Botswana ở hạng 143…