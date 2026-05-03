Du lịch cả nước “bùng nổ” trong 2 kỳ nghỉ lễ gần kề, phục vụ 12 triệu lượt khách

(GLO)- Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25-27-4) và Lễ 30-4, 1-5 (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5-2026), ngành Du lịch cả nước ước phục vụ khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động vận chuyển du lịch trong dịp nghỉ lễ diễn ra sôi động trên tất cả các loại hình, với năng lực phục vụ được tăng cường rõ rệt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời TP. Hồ Chí Minh tối 30-4. Ảnh nguồn Cục Du lịch quốc gia Việt Nam

Các đường bay từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến các điểm du lịch ghi nhận hệ số lấp đầy 80-100%; Vietnam Airlines khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng lần lượt khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025; Vietjet Air tăng gần 3.800 chuyến bay với tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành đường sắt tăng chuyến trên nhiều tuyến trọng điểm, điều chỉnh tăng giá vé 3%, song song áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá vé cho nhiều đối tượng khách.

Nhiều hành khách đợi tàu tại Ga Diêu Trì (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Phương Vi

Với sự chuẩn bị chu đáo, nhiều hoạt động văn hóa, kích cầu du lịch, nhiều địa phương tạo được bứt phá đáng kể về lượt khách và doanh thu qua 2 kỳ nghỉ lễ.

Trong đó, một số địa phương đạt doanh thu ngàn tỷ như TP. Hồ Chí Minh (hơn 8.700 tỷ đồng), Hà Nội (hơn 5.000 tỷ đồng), Đà Nẵng (hơn 5.700 tỷ đồng), Quảng Ninh (hơn 4.100 tỷ đồng), Ninh Bình (hơn 3.500 tỷ đồng), Quảng Ninh (hơn 4.100 tỷ đồng)…