Doanh thu du lịch của Gia Lai đạt khoảng 1.600 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

(GLO)- Với khoảng 945.000 lượt khách, doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, ngành Du lịch Gia Lai đang khẳng định sức hút của địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Chỉ tính riêng dịp lễ 30-4, 1-5, lượng khách đến Gia Lai đạt 625.000 lượt, tăng 57% so với năm trước; doanh thu ước đạt hơn 1.050 tỷ đồng. Lượng khách lưu trú đạt khoảng 148.000 lượt, tăng 40% so với 2025, trong đó nhiều khách sạn phía Đông Gia Lai trong tình trạng "cháy" phòng.

Du khách trên đường đến tham quan Kỳ Co - Eo Gió. Ảnh: Dương Linh

Tại các sự kiện, khu điểm du lịch biển đảo (Kỳ Co, Hòn Khô, Eo Gió, Nhơn Châu), cũng như các điểm văn hóa-đô thị (Biển Hồ Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng Pleiku…), lượng khách tham quan, trải nghiệm ước đạt 477.000 lượt.

Với lợi thế về giao thông khi các đoạn cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh được chính thức thông xe, đồng thời vừa có 2 cảng hàng không cùng ga tàu hỏa, du lịch Gia Lai đã thực sự khởi sắc. Theo thống kê, riêng các Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku đã tăng gấp rưỡi số chuyến so với ngày thường, với tổng cộng phục vụ khoảng 35.000 hành khách trong kỳ nghỉ. Tại các ga Quy Nhơn và Diêu Trì, có khoảng 10.500 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ, bình quân hơn 1.500 khách/ngày.

Các bãi tắm biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn đông đúc, nhộn nhịp trong suốt kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Phương Vi

Những con số trên góp phần khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch của cả nước. Các điểm đến trên địa bàn tỉnh đã và đang ngày càng được du khách chú ý.

Đó cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc tích cực đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động phục vụ du lịch.