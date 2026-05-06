23 võ sĩ Gia Lai tranh tài ở Giải Karate quốc gia khu vực miền Trung

(GLO)- Ngày 5-5, tại tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch Karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026.

Giải Vô địch Karate quốc gia khu vực miền Trung lần thứ XII năm 2026 do Cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, quy tụ hơn 350 vận động viên (VĐV) đến từ 11 tỉnh, thành ở khu vực miền Trung.

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hà Phương giành huy chương vàng cho đoàn Gia Lai tại Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia khu vực miền Trung. Ảnh: Công Tuấn

Các VĐV tham gia tranh tài 75 bộ huy chương ở 2 nội dung: kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng). Các nội dung thi đấu được chia theo 4 nhóm tuổi: 9-11 tuổi, 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và trên 18 tuổi.

Tại giải này, đoàn Gia Lai tham gia với 23 VĐV đều ở nội dung kumite. Các VĐV được tuyển chọn từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku và một số VĐV phong trào tiêu biểu.

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên 5-5, đoàn Gia Lai đã giành được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. 2 huy chương vàng thuộc về võ sĩ Nguyễn Thị Hà Phương ở hạng cân 68 kg nữ lứa tuổi trên 18 và Lữ Thị Gia Hân hạng cân 40 kg nữ lứa tuổi 12-14.

Được biết, tại giải này, đoàn Gia Lai đặt mục tiêu sẽ giành 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.