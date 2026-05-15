Gia Lai giành 8 huy chương tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 2026

(GLO)- Tối 14-5, kết thúc thi đấu tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026, đội tuyển boxing Gia Lai giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Cụ thể, 3 huy chương vàng do công của các võ sĩ: Đào Hà Tâm Du (hạng cân 54 kg, nhóm tuổi 17-18), Võ Trần Anh Thông (hạng cân 57 kg, nhóm tuổi 17-18) và Đỗ Thành Đô (hạng cân 51 kg, nhóm tuổi 19-40).

Ngoài ra, đội tuyển boxing Gia Lai còn xếp hạng nhì toàn đoàn ở nhóm tuổi 17-18.

Đội tuyển boxing Gia Lai tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC

Võ sĩ Đỗ Thành Đô (bên trái) giành HCV hạng cân 51 kg, nhóm tuổi 19-40 tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 14-5 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai (phường Cam Đường).

Giải đấu thu hút hơn 300 vận động viên (VĐV) đến từ 27 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước; tranh tài ở 53 hạng cân nam và nữ, ở hai nhóm tuổi 17-18 và 19-40. Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai tham gia với 2 huấn luyện viên và 12 VĐV.

Ở nhóm tuổi 17-18, nội dung nam có 14 hạng cân (từ 46 kg đến trên 92 kg) và nữ có 12 hạng cân (từ 48 kg đến trên 81 kg). Nhóm tuổi 19-40 gồm 14 hạng cân nam (từ 46 kg đến trên 92 kg) và 13 hạng cân nữ (từ 45 kg đến trên 81 kg).

Đây là dịp phát hiện, tuyển chọn VĐV trẻ triển vọng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia hướng tới các giải đấu trong thời gian tới.