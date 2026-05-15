Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Gia Lai giành 8 huy chương tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 14-5, kết thúc thi đấu tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026, đội tuyển boxing Gia Lai giành tổng cộng 8 huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Cụ thể, 3 huy chương vàng do công của các võ sĩ: Đào Hà Tâm Du (hạng cân 54 kg, nhóm tuổi 17-18), Võ Trần Anh Thông (hạng cân 57 kg, nhóm tuổi 17-18) và Đỗ Thành Đô (hạng cân 51 kg, nhóm tuổi 19-40).

Ngoài ra, đội tuyển boxing Gia Lai còn xếp hạng nhì toàn đoàn ở nhóm tuổi 17-18.

gia-lai-gianh-8-huy-chuong-tai-giai-vo-dich-boxing-cac-doi-manh-toan-quoc-2026-1.jpg
Đội tuyển boxing Gia Lai tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC
gia-lai-gianh-8-huy-chuong-tai-giai-vo-dich-boxing-cac-doi-manh-toan-quoc-2026-2.jpg
Võ sĩ Đỗ Thành Đô (bên trái) giành HCV hạng cân 51 kg, nhóm tuổi 19-40 tại Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 14-5 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai (phường Cam Đường).

Giải đấu thu hút hơn 300 vận động viên (VĐV) đến từ 27 đoàn thuộc các tỉnh, thành, ngành trên cả nước; tranh tài ở 53 hạng cân nam và nữ, ở hai nhóm tuổi 17-18 và 19-40. Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai tham gia với 2 huấn luyện viên và 12 VĐV.

Ở nhóm tuổi 17-18, nội dung nam có 14 hạng cân (từ 46 kg đến trên 92 kg) và nữ có 12 hạng cân (từ 48 kg đến trên 81 kg). Nhóm tuổi 19-40 gồm 14 hạng cân nam (từ 46 kg đến trên 92 kg) và 13 hạng cân nữ (từ 45 kg đến trên 81 kg).

Đây là dịp phát hiện, tuyển chọn VĐV trẻ triển vọng, bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia hướng tới các giải đấu trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Boxing Gia Lai cần có thêm nhiều sự đầu tư để hướng tới đấu trường quốc gia.

Boxing Gia Lai cần được đầu tư để phát triển

(GLO)-Tại Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2025, đội tuyển boxing Gia Lai đã giành được 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Để duy trì thành tích ở đấu trường quốc gia, boxing Gia Lai cần thêm nhiều sự đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

Cầu trường phố núi sôi sục với bóng đá trẻ

Bóng đá

(GLO)- Đã từ rất lâu, các sân bóng ở phố núi mới sôi động trở lại với bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt. Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 thực sự mang lại bữa tiệc bóng đá không chỉ cho người dân Gia Lai mà còn cả với du khách gần xa.

Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi “Võ nhạc”

Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi “Võ nhạc”

Võ cổ truyền

(GLO)- Nhiều câu lạc bộ taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực tập luyện để tham gia Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo tỉnh phối hợp với Đoàn phường Pleiku tổ chức. Những bài biểu diễn được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến nhiều phần thi hấp dẫn.

null