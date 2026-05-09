12 đội bóng tranh tài tại môn bóng đá Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai khu vực Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 9-5, tại sân bóng đá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) đã diễn ra các trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại môn bóng đá Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) Công an tỉnh Gia Lai năm 2026 khu vực Quy Nhơn.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Môn bóng đá trong khuôn khổ Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026 khu vực Quy Nhơn diễn ra trong ngày 9 và 10-5, thu hút 12 đội bóng tham gia.

Các đội bóng được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, chọn 4 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết.

Pha tranh chấp bóng giữa đội Cụm thi đua số 3 (Công an phường Hoài Nhơn làm cụm trưởng, áo vàng) và đội Khối Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: H.Q

Tại vòng chung kết, 4 đội bóng khu vực Quy Nhơn sẽ gặp 4 đội khu vực Diên Hồng để tranh ngôi vô địch.

Trước đó, vòng loại khu vực Diên Hồng diễn ra ngày 7 và 8-5 tại phường Pleiku, với sự tham gia của 11 đội bóng, chia thành 3 bảng (1 bảng 3 đội, 2 bảng 4 đội). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Kết quả, 4 đội khu vực Diên Hồng giành quyền vào vòng chung kết gồm: Cụm thi đua số 10, Cụm thi đua số 14, Cụm thi đua số 17 và Cụm thi đua số 18.

Đại hội TDTT Công an tỉnh Gia Lai năm 2026 nhằm đẩy mạnh phong trào TDTT trong lực lượng Công an, nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tuyển chọn lực lượng xuất sắc tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh.

​