Gia Lai có 2 đội bóng tham gia vòng loại Giải vô địch U17 quốc gia 2026

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa công bố kết quả bốc thăm lịch thi đấu Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia năm 2026. Ở mùa giải năm nay, Gia Lai có 2 đội bóng tham gia.

Theo đó, vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia năm 2026 diễn ra từ 16-6 đến 9-7, với sự tham gia của 28 đội bóng đến từ các CLB bóng đá chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, trung tâm huấn luyện, trường năng khiếu.

Ở vòng loại, các đội bóng chia thành 5 bảng đấu (A, B, C, D, E), thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (đi - về) tại các địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Kết thúc vòng loại, 5 đội đứng nhất bảng, 5 đội nhì bảng cùng 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

Lịch thi đấu bảng C vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2026. Ảnh: BTC

Tại giải đấu này, đội bóng U17 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai nằm ở bảng C (thi đấu tại sân vận động Tự do - Thừa Thiên Huế) cùng các đội: Đắk Lắk, Quảng Ngãi, SHB Đà Nẵng và Huế.

Đội bóng U17 LPBank Hoàng Anh Gia Lai góp mặt ở bảng D (thi đấu tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng - Gia Lai) với các đội: Đồng Nai, Học viện Bóng đá Nutifood, Lâm Đồng, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể thao Khánh Hòa, Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất.

Lịch thi đấu bảng D vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2026. Ảnh: BTC

Các bảng đấu còn lại gồm: Bảng A (do Công ty TNHH MTV Thể thao Viettel - Hà Nội đăng cai) gồm 5 đội: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, PVF-CAND và Thể Công Viettel I.

Bảng B (do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển tài năng Bóng đá Việt Nam đăng cai, tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF - Hưng Yên) gồm 6 đội: Công an Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An, Thể Công Viettel II, Thép Xanh Nam Định và PVF.

Bảng E (do Công ty Cổ phần Bóng đá TP Hồ Chí Minh đăng cai, tại sân Tân Hưng và sân Long Tâm - TP. Hồ Chí Minh) gồm 6 đội: An Giang, CLB Bóng đá TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long và Becamex TP. Hồ Chí Minh.