U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai dừng bước ở tứ kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026

(GLO)- U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã dồn ép đối thủ trong hầu hết thời gian của trận tứ kết với U14 PVF tại Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026. Song họ đã phải gánh chịu sự nghiệt ngã của bóng đá khi dính đòn “hồi mã thương” và chấp nhận dừng bước.

Với vị trí nhất bảng A, đội bóng chủ nhà được đánh giá cao hơn hẳn đội xếp thứ 3 ở bảng C là U14 PVF. Do đó, không quá bất ngờ khi U14 LPBank HAGL là những người chủ động chơi tấn công.

Đội chủ nhà chủ động tấn công nhiều hơn trong trận đấu nhưng không thể thắng được hàng thủ đối phương. Ảnh: Văn Ngọc

Trong hiệp 1, đội bóng trẻ phố núi đã tạo ra được nhiều cơ hội mười mươi. Trong đó có pha bỏ lỡ của Hồng Sơn ở phút 20 sau pha căng ngang thuận lợi của đồng đội. Tiền vệ số 18 đã tung ra cú sút quá hiền, không thể đánh bại thủ thành đối phương.

Thế trận tương tự tiếp tục được U14 LPBank HAGL tạo ra trong hiệp 2. Nhưng đây cũng là thời điểm U14 PVF cho thấy sự “cao tay” trong những tình huống phản công. Các cầu thủ đầy tốc độ ở hành lang 2 cánh của đội khách đã tạo ra sự uy hiếp cho khung thành của đội chủ nhà.

Các cầu thủ đội khách U14 PVF đã giành chiến thắng kịch tính với 1 bàn duy nhất. Ảnh: Văn Ngọc

Phút 51, trong một pha phản công sắc lẹm, Trung Hào tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc hạ gục thủ thành Gia Lâm mở tỷ số 1-0. Những phút ít ỏi còn lại của trận đấu, U14 LPBank HAGL đã chơi không còn gì để mất hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Song tất cả các cơ hội dứt điểm của họ đã bị phung phí bởi các tình huống dứt điểm không chính xác. Thất bại 0-1 cay đắng, nhiều cầu thủ U14 LPBank HAGL đã không kìm được nước mắt khi phải dừng bước từ vòng tứ kết dù đã có một thế trận trên cơ.

Nhiều cầu thủ U14 LPBank HAGL không kìm được nước mắt khi bị loại nghiệt ngã. Ảnh: Văn Ngọc

Ở các trận tứ kết còn lại, U14 Sông Lam Nghệ An vượt qua U14 Eum Seong với tỷ số 2-0; U14 Hà Nội đánh bại U14 Jubilo Iwata với tỷ số 7-1; U14 Malaysia hạ gục U14 Shenzen với tỷ số 3-0.

Với những kết quả này, U14 Hà Nội sẽ đụng độ U14 Malaysia ở trận bán kết 1 vào lúc 14 giờ 30 phút; U14 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U14 PVF ở trận bán kết 2 vào 15 giờ 45 phút cùng vào chiều 14-5 trên sân Pleiku.