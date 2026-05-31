Khởi tranh Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai năm 2026

Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026 có 14 đội bóng đến từ các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tham gia.
Các đội bóng được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào vòng tứ kết.
Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; tăng cường giao lưu, đoàn kết, học hỏi giữa học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao làm nòng cốt cho hoạt động Đoàn, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Dự kiến, giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 4-6.