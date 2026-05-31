Khởi tranh Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 31-5, tại sân bóng đá Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026 đã khởi tranh.

Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026 có 14 đội bóng đến từ các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các đội bóng tham gia tranh tài tại Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026. Ảnh: H.V

Các đội bóng được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào vòng tứ kết.

Các cầu thủ thi đấu lăn xả, cống hiến nhiều pha tranh chấp quyết liệt dù thời tiết không thuận lợi. Ảnh: H.V

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; tăng cường giao lưu, đoàn kết, học hỏi giữa học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao làm nòng cốt cho hoạt động Đoàn, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Dự kiến, giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 4-6.