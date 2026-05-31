Khởi tranh Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Chiều 31-5, tại sân bóng đá Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026 đã khởi tranh.

Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026 có 14 đội bóng đến từ các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các đội bóng tham gia tranh tài tại Giải bóng đá thanh niên khối THPT tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026. Ảnh: H.V

Các đội bóng được chia thành 4 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng vào vòng tứ kết.

Các cầu thủ thi đấu lăn xả, cống hiến nhiều pha tranh chấp quyết liệt dù thời tiết không thuận lợi. Ảnh: H.V

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; tăng cường giao lưu, đoàn kết, học hỏi giữa học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu thể thao làm nòng cốt cho hoạt động Đoàn, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Dự kiến, giải đấu sẽ bế mạc vào ngày 4-6.

Cơ hội để Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026-Những con số ấn tượng

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã mang đến Gia Lai một ngày hội bóng đá trẻ đầy cảm xúc. 80 bàn thắng, 34 trận cầu rực lửa, 5 loạt luân lưu nghẹt thở và nhiều con số ấn tượng khác là những dấu ấn của sự kiện giao lưu thể thao quốc tế diễn ra trong tháng 5 này. 

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 khép lại đầy cảm xúc

(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã chính thức khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải ấn tượng trên sân vận động Pleiku Arena vào hôm nay (15-5). Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch.

