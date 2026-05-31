Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Quy Nhơn United trắng tay trong ngày chia tay sân nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Không thể tạo nên bất ngờ trước CLB Bắc Ninh khi để thua 2-4 trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 21 Giải hạng Nhất quốc gia-Bia Sao Vàng 2025-2026, CLB Quy Nhơn United đã đánh mất vị trí trong tốp 3 trước vòng đấu cuối cùng.

Bước vào vòng đấu áp chót vào chiều 30-5, Quy Nhơn United đặt quyết tâm giành điểm để tiếp tục nuôi hy vọng tranh chấp huy chương trong top 3. Trong khi đó, CLB Bắc Ninh dù đã chắc suất á quân vẫn tung ra đội hình mạnh nhằm duy trì phong độ trước trận play-off thăng hạng.

Với lợi thế sân nhà, đội bóng đất võ nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm trong hiệp 1. Tuy nhiên, khi các chân sút chủ nhà chưa thể tận dụng cơ hội, CLB Bắc Ninh lại cho thấy sự sắc bén trong các pha phản công.

vong-21-giai-hang-nhat-quoc-gia-bia-sao-vang-2025-2026.jpg
Quy Nhơn United (áo trắng) nỗ lực tranh chấp trong cuộc tiếp đón CLB Bắc Ninh trên sân nhà. Ảnh: Quy Nhơn United

Phút 30, từ đường chuyền của Bruno Cunha, Ngân Văn Đại dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 41, bộ đôi này tiếp tục phối hợp hiệu quả khi Ngân Văn Đại kiến tạo để Bruno Cunha nhân đôi cách biệt sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Quy Nhơn United đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và nhanh chóng được đền đáp. Phút 48, đội chủ nhà tận dụng sai lầm của hàng thủ Bắc Ninh để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Thế Nam phạm lỗi với Ngân Văn Đại trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Bruno Cunha đánh bại thủ môn Dương Văn Lợi, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Không chấp nhận buông xuôi, Quy Nhơn United tiếp tục dồn lên tấn công. Phút 69, Thaileon có pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm tung lưới Bắc Ninh, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Đây cũng là bàn thắng thứ 12 của tiền đạo này ở mùa giải năm nay.

vong-21-giai-hang-nhat-quoc-gia-bia-sao-vang-2025-2026-1.jpg
CLB Quy Nhơn United hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhưng lỡ cơ hội trong top 3. Ảnh: Quy Nhơn United

Những phút cuối trận, đội bóng đất võ tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Văn Văn và Chi Nguyện đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Khi Quy Nhơn United đang nỗ lực tìm bàn gỡ, Bruno Cunha hoàn tất cú hat-trick bằng pha lập công ở phút 89, ấn định chiến thắng 4-2 cho Bắc Ninh.

Kết quả này khiến Quy Nhơn United tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 32 điểm.

Ở một diễn biến khác, kết quả của những trận đấu cùng giờ đã giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức đăng quang ngôi vô địch Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026 sớm một vòng đấu.

CLB Bắc Ninh chắc vị trí á quân (45 điểm) và sẽ hướng đến trận play-off tranh vé dự V-League mùa giải 2026-2027. CLB TP. Hồ Chí Minh cũng thành công vươn lên vị trí thứ 3 sau khi vượt qua CLB Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội cho Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử.

Cơ hội để Arsenal viết lại câu chuyện lịch sử

Champions League

(GLO)- Dù là đội bóng giàu thành tích ở nước Anh, song Arsenal chưa từng lên ngôi ở UEFA Champions League. Cuộc thư hùng với Paris Saint-Germain (PSG) là cơ hội để Pháo thủ viết lại câu chuyện lịch sử của chính mình và ghi tên lên bảng danh vị giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng đăng quang Cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II

Bóng đá

(GLO)- Chiều 23-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu Thiết chế Công đoàn đã diễn ra trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (khu vực Đông Gia Lai) và Công đoàn cơ sở Trường THPT Chi Lăng (khu vực Tây Gia Lai).

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026-Những con số ấn tượng

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026-Những con số ấn tượng

Video

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 đã mang đến Gia Lai một ngày hội bóng đá trẻ đầy cảm xúc. 80 bàn thắng, 34 trận cầu rực lửa, 5 loạt luân lưu nghẹt thở và nhiều con số ấn tượng khác là những dấu ấn của sự kiện giao lưu thể thao quốc tế diễn ra trong tháng 5 này. 

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

Bóng đá

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Dàn cổ động viên cuồng nhiệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026

Video

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 “nóng” lên bởi sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những tiếng hò reo, lá cờ rực sắc màu, nhịp trống sôi động đã góp phần tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc trên khán đài và để lại ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách về đất và người Gia Lai. 

null