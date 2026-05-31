Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Quy Nhơn United trắng tay trong ngày chia tay sân nhà

(GLO)- Không thể tạo nên bất ngờ trước CLB Bắc Ninh khi để thua 2-4 trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 21 Giải hạng Nhất quốc gia-Bia Sao Vàng 2025-2026, CLB Quy Nhơn United đã đánh mất vị trí trong tốp 3 trước vòng đấu cuối cùng.

Bước vào vòng đấu áp chót vào chiều 30-5, Quy Nhơn United đặt quyết tâm giành điểm để tiếp tục nuôi hy vọng tranh chấp huy chương trong top 3. Trong khi đó, CLB Bắc Ninh dù đã chắc suất á quân vẫn tung ra đội hình mạnh nhằm duy trì phong độ trước trận play-off thăng hạng.

Với lợi thế sân nhà, đội bóng đất võ nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm trong hiệp 1. Tuy nhiên, khi các chân sút chủ nhà chưa thể tận dụng cơ hội, CLB Bắc Ninh lại cho thấy sự sắc bén trong các pha phản công.

Quy Nhơn United (áo trắng) nỗ lực tranh chấp trong cuộc tiếp đón CLB Bắc Ninh trên sân nhà. Ảnh: Quy Nhơn United

Phút 30, từ đường chuyền của Bruno Cunha, Ngân Văn Đại dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho đội khách. Đến phút 41, bộ đôi này tiếp tục phối hợp hiệu quả khi Ngân Văn Đại kiến tạo để Bruno Cunha nhân đôi cách biệt sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Quy Nhơn United đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và nhanh chóng được đền đáp. Phút 48, đội chủ nhà tận dụng sai lầm của hàng thủ Bắc Ninh để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Thế Nam phạm lỗi với Ngân Văn Đại trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Bruno Cunha đánh bại thủ môn Dương Văn Lợi, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Không chấp nhận buông xuôi, Quy Nhơn United tiếp tục dồn lên tấn công. Phút 69, Thaileon có pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm tung lưới Bắc Ninh, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Đây cũng là bàn thắng thứ 12 của tiền đạo này ở mùa giải năm nay.

CLB Quy Nhơn United hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhưng lỡ cơ hội trong top 3. Ảnh: Quy Nhơn United

Những phút cuối trận, đội bóng đất võ tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng lần lượt Văn Văn và Chi Nguyện đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Khi Quy Nhơn United đang nỗ lực tìm bàn gỡ, Bruno Cunha hoàn tất cú hat-trick bằng pha lập công ở phút 89, ấn định chiến thắng 4-2 cho Bắc Ninh.

Kết quả này khiến Quy Nhơn United tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 32 điểm.

Ở một diễn biến khác, kết quả của những trận đấu cùng giờ đã giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức đăng quang ngôi vô địch Giải hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026 sớm một vòng đấu.

CLB Bắc Ninh chắc vị trí á quân (45 điểm) và sẽ hướng đến trận play-off tranh vé dự V-League mùa giải 2026-2027. CLB TP. Hồ Chí Minh cũng thành công vươn lên vị trí thứ 3 sau khi vượt qua CLB Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0.