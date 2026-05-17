Hoàng Anh Gia Lai nếm trái đắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân Pleiku

(GLO)- Đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) ở vòng 23 V.League 2025-2026 trên sân nhà Pleiku vào chiều 17-5, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào trận với quyết tâm lấy trọn 3 điểm. Song diễn biến của trận đấu đã vượt khỏi tầm tay với đội bóng phố núi khi họ tiếp tục phải nếm trái đắng.

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước PVF CAND ở vòng 22 V.League 2025-2026 khiến khoảng cách giữa HAGL và nhóm cầm đèn đỏ bị rút ngắn chỉ còn 5 điểm. Bởi vậy, họ không được phép thua HLHT trên sân nhà nếu không muốn rơi vào cuộc chiến sinh tử ở 3 vòng đấu cuối cùng.

Trung Kiên và Jairo đã trở lại nhằm gia cố hàng thủ cho HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Ở trận đấu này, đội bóng phố núi đón chào sự trở lại của các trụ cột. Cả Trung Kiên, Jairo và Quang Kiệt đều có mặt ở đội hình xuất phát sau khi vắng mặt trong danh sách thi đấu ở trận gặp PVF CAND.

Với HLHT, họ cũng không khá khẩm hơn là bao khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Phan Như Thuật chỉ hơn đội chủ sân Pleiku đúng 1 điểm. Do đó, tính chất căng thẳng trong trận cầu mang ý nghĩa quan trọng đến cuộc đua trụ hạng là điều đã được dự báo từ trước.

Batista chơi không mấy hiệu quả trên hàng công của đội chủ nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Và sức nóng của trận cầu đã được thể hiện trên từng mét cỏ, nhất là khi cả 2 đội có thế trận khá cân bằng. Khu vực trung tuyến là nơi thường xuyên chứng kiến những pha va chạm nảy lửa của đôi bên. Ban huấn luyện 2 bên liên tục phải ra cạnh đường biên dọc để phản ứng với trọng tài nhằm bảo vệ cầu thủ của mình.

Trong nhiều thời điểm, cầu thủ đôi bên đã không giữ được những cái đầu lạnh và có những pha vào bóng "thừa chất rắn". Trong hiệp 1, trọng tài chính Trương Hồng Vũ đã phải rút ra 5 thẻ vàng cho những pha phạm lỗi cũng như tranh cãi của 2 đội.

Trong bối cảnh đó, đội khách HLHT là những người tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Đội khách đã có những tình huống dứt điểm đầy nguy hiểm song đã không chính xác hoặc không vượt qua được đôi tay của Trung Kiên.

Trọng tài đã phải rút đến 5 thẻ vàng trong hiệp 1 cho cả 2 đội. Ảnh: Văn Ngọc

Ở phía đối diện, Batista cũng tỏ ra khá vô duyên mỗi khi có bóng. Tốc độ của tiền đạo người Brazil không đủ tạo ra sự khác biệt khi bị hậu vệ đối phương bám đuổi. Cuối hiệp 1, Batista có cơ hội đánh đầu trong tư thế khá thoải mái nhưng cú dứt điểm của anh đã chệch cột dọc.

Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì ở những giây bù giờ cuối cùng, Marciel đã để bóng chạm tay từ pha đánh đầu của cầu thủ đối phương.

Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã cho đội khách hưởng quả phạt 11 m. Trên chấm đá penalty, Charles lạnh lùng đánh lừa Trung Kiên mở tỷ số 1-0.

Bàn thua khiến cả ban huấn luyện và các cầu thủ HAGL rơi vào những tranh cãi với ban trọng tài. Họ cho rằng trọng tài chính nên thổi phạt cầu thủ HLHT trong pha tranh chấp bóng trước đó. Nhưng quyết định đã được đưa ra và đội bóng phố núi bước vào đường hầm trong sự ấm ức.

HLHT tỏ ra khá hiệu quả ở những tình huống không chiến. Ảnh: Văn Ngọc

Sau giờ nghỉ, HAGL đã cố gắng xốc lại tinh thần để nỗ lực ngược dòng. Song khi thế trận chưa có tín hiệu tích cực nào cho đội nhà thì họ lại phải nhận lấy gáo nước lạnh.

Phút 56, tiếp tục từ một tình huống phạt góc, các cầu thủ HLHT lại chiếm được phần thắng. Trung vệ Helerson bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại Trung Kiên nhân đôi cách biệt 2-0.

Khoảng cách được đào sâu, HLV Lê Quang Trãi buộc phải có sự thay đổi nhân sự nhằm vào hàng công. Các nhân tố được chờ đợi nhất của đội bóng phố núi như Gia Bảo, Minh Tâm hay Hoàng Minh đều được tung vào sân thay cho Thanh Nhân, Thanh Sơn và Vĩnh Nguyên.

Thậm chí, khoảng hơn 10 phút cuối trận, HAGL đã chơi tất tay khi rút trung vệ Jairo rời sân để tung vào tiền đạo Conceicao. Song tất cả những ý đồ của đội bóng phố núi đều bất thành khi hàng thủ HLHT chơi tương đối chặt chẽ.

HAGL đã phải nếm trái đắng ngay trên sân nhà Pleiku trước HLHT. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, các mũi công của HAGL tỏ ra thiếu ý tưởng. Họ đơn thuần sử dụng những cú tạt bóng cho các ngoại binh trong khu vực 16m50 tranh chấp.

Miếng đánh này của đội chủ nhà đều bị đội khách dễ dàng hóa giải. Phút 86, Conceicao trong một lần hiếm hoi có cơ hội ra chân trong vòng cấm địa nhưng anh không thể đánh bại thủ thành Thanh Tùng.

Bất lực trong việc đi tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số, HAGL đã phải nếm trái đắng với thất bại 0-2 trước HLHT và đứng trước nguy cơ sẽ bị nhóm xếp dưới áp sát.

