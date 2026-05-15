Các doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhiều lĩnh vực tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã làm việc với đại diện KDI Group và Tập đoàn Tô Thương (Trung Quốc) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và AI.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KD (KDI Group) là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, hiện triển khai nhiều dự án tại Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk và một số địa phương khác.

Quang cảnh buổi làm việc với KDI Group. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi làm việc, KDI Group đề xuất với tỉnh định hướng đầu tư các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp mong muốn tỉnh tạo điều kiện đầu tư vùng nguyên liệu cây ăn quả kết hợp chăn nuôi quy mô lớn với nhu cầu quỹ đất khoảng 2.000-3.000 ha.

Dự án hướng đến hình thành trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản của khu vực Tây Nguyên, đồng thời ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Bà Lê Thị Trúc Quỳnh - Tổng Giám đốc KDI Group đề xuất các dự án triển khai tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Ở lĩnh vực giáo dục, KDI Group cũng đề xuất phối hợp triển khai chương trình STEM, năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026-2027; tổ chức tập huấn giáo viên, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lập trình, robot và khoa học kỹ thuật cho học sinh.

KDI Group cũng đề xuất tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng hệ thống trường liên cấp chất lượng cao chuyên sâu STEM, cao đẳng nghề STEM và trung tâm trải nghiệm khoa học với nhu cầu quỹ đất khoảng 10 ha.

Ông Đặng Anh Mai - Phó Chủ tịch KDI Group trao đổi thêm lộ trình và quan điểm đầu tư tại Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao thiện chí đầu tư của KDI Group tại Gia Lai, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Gia Lai luôn tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần hợp tác, phát triển và cùng hướng tới những giá trị bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xem xét, giới thiệu các khu vực phù hợp để doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu và nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính cùng các ngành liên quan trao đổi kỹ những nội dung hợp tác về giáo dục STEM, AI, chuyển đổi số, cơ chế hỗ trợ đầu tư và định hướng triển khai trong thời gian tới.

Cũng trong sáng 15-5, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Tô Thương (Trung Quốc) do ông Nghiêm Giới Hoà - Nhà sáng lập Tập đoàn dẫn đầu, đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Tô Thương (Trung Quốc). Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Tô Thương đã giới thiệu mô hình đầu tư FEPCO mà doanh nghiệp đang triển khai thành công tại Trung Quốc và một số địa phương khác.

Theo đó, doanh nghiệp vừa là nhà đầu tư, đơn vị thi công, đồng thời đảm nhận công tác bảo trì, bảo dưỡng công trình sau đầu tư nhằm bảo đảm chất lượng và tối ưu chi phí dự án.

Tập đoàn cho biết, lãi suất cho phần vốn ứng trước dao động trong khoảng 2,75-5,5%, góp phần giảm chi phí đầu tư. Tập đoàn Tô Thương bày tỏ mong muốn được hợp tác lâu dài với tỉnh Gia Lai trong phát triển hạ tầng theo tinh thần hài hòa, phù hợp thực tiễn và cùng phát triển.

Ông Nghiêm Giới Hòa (giữa) - Nhà sáng lập Tập đoàn Tô Thương trình bày về ưu điểm của mô hình đầu tư FEPCO. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao quy mô, năng lực và kinh nghiệm của Tập đoàn Tô Thương trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng; đồng thời cho biết 10 năm tới, Gia Lai có nhu cầu rất lớn về phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, thủy lợi, xử lý vệ sinh môi trường và các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng: Để triển khai hiệu quả mô hình FEPCO, Tập đoàn Tô Thương cần xin chủ trương thống nhất từ Trung ương nhằm tạo cơ sở pháp lý và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Trong thời gian chờ ý kiến của Trung ương, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu các hình thức phù hợp để thúc đẩy hợp tác đầu tư trong thời gian tới.