Giá cao su chạm mức cao nhất trong gần 1 thập kỷ

(GLO)- Ngày 2-6, giá cao su trên thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh và chạm mức cao nhất trong gần 1 thập kỷ qua.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc tăng 0,3% (45 nhân dân tệ) lên mức 17.705 nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tăng 0,1% (0,5 yên) lên mức 409 yên/kg.

Ở Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 6 tăng 0,7% (0,6 baht) lên mức 87.06 baht/kg.

Ảnh minh họa: TBTCVN

Theo giới phân tích, giá dầu thế giới ở mức cao đang làm tăng chi phí sản xuất cao su tổng hợp; từ đó tạo lợi thế cho cao su tự nhiên trên thị trường. Mặt khác, nguồn cung tại một số quốc gia sản xuất chủ chốt chưa thực sự dồi dào cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của mặt hàng này.

Các diễn biến địa chính trị liên quan đến Iran, Israel và Mỹ được cho là có nguy cơ làm gián đoạn các tuyến vận tải dầu thô và hàng hóa quốc tế, khiến giá nguyên liệu và chi phí logistics biến động mạnh hơn.

Trong nước, giá mủ cao su được thu mua duy trì sự ổn định. Tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Bình Long, giá cao su thu mua tại nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; riêng giá mủ tạp (DRC 60%) tăng 4.000 đồng lên 18.000 đồng/kg.

Tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458-463 đồng/TSC, mủ đông tạp khoảng 404-459 đồng/DRC.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25-30); mủ đông DRC (35-44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Phú Riềng tiếp tục chào giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/TSC, còn giá mủ tạp giữ ở mức 390 đồng/DRC.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đánh giá: Đà tăng của giá cao su hiện nay đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó đáng chú ý nhất là sự dịch chuyển nhu cầu từ cao su tổng hợp sang cao su tự nhiên khi giá dầu thế giới tăng mạnh.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu, trong tháng 5-2026, giá cao su tự nhiên liên tục đi lên và có thời điểm chạm mức cao nhất trong gần 1 thập kỷ qua. Điều này kéo theo giá thu mua mủ cao su trong nước tăng mạnh, giúp nhiều doanh nghiệp ngành cao su ghi nhận lợi nhuận đột biến.