Tăng thêm 800 đồng, cà phê trong nước vượt mốc 86.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 21-5, giá cà phê trong nước đồng loạt tăng thêm 800 đồng/kg, đưa mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lên 85.600-86.100 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng, tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê có giá 86.100 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, cà phê lên mức 85.600 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đà tăng hôm nay xuất phát từ việc lực mua bắt đầu cải thiện sau giai đoạn giảm sâu trước đó. Một số yếu tố đang hỗ trợ giá gồm: doanh nghiệp xuất khẩu tăng cường thu mua; nguồn cung trong dân không còn dồi dào; tâm lý thị trường ổn định hơn sau chuỗi giảm mạnh.

Tương tự, trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Trong đó, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7-2026 tăng 39 USD/tấn, lên 3.345 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 33 USD/tấn, đạt 3.208 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 tăng 25,95 US cent/pound, lên mức 270,15 US cent/pound; tháng 9-2026 tăng 5,4 US cent/pound, đạt 262,15 US cent/pound.