Ngày 5-5, giá cà phê giảm 900-1.000 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê trong nước hôm nay (5-5) giảm 900-1.000 đồng/kg, giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm là 85.000-85.600 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá cà phê thấp nhất thị trường sau khi giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 85.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 900 đồng/kg, xuống còn 85.600 đồng/kg.

Theo dự báo từ các chuyên gia kinh tế, trong tuần này, giá cà phê trong nước tiếp tục có những biến động mạnh và bất ngờ. Nhiều khả năng giá nội địa diễn biến theo chiều đi xuống khi nguồn cung từ Brazil sẽ tăng mạnh trong tuần tới.

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục ghi nhận phiên biến động trái chiều trên sàn các sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 đi ngang, giao dịch ở mức 3.568 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 cũng ổn định, đạt mốc 3.145 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 tăng nhẹ 0,2 cent/lb, đạt mức 302,2 cent/lb; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7-2027 ghi nhận giảm nhẹ 0,9 cent/lb, xuống mức 285,5 cent/lb.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn Brazil kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 383,65 cent/lb, tăng nhẹ 1,7 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2026 đạt mức 330,9 cent/lb, giảm nhẹ 0,55 cent/lb.