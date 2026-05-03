Giá cà phê giảm nhẹ, về mức 86.500 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 3-5, giá cà phê giảm 100 đồng/kg, đưa mức giao dịch tại các vùng trồng trọng điểm lùi về 86.000-86.500 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk còn 86.500; tại Lâm Đồng xuống còn 86.000.

Giá cà phê trong nước ngày 3-5 giảm nhẹ 100 đồng/kg. Ảnh: Internet

Tổng kết tuần qua, giá cà phê trong nước giảm 1.400-1.500 đồng/kg do chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào khi Brazil sắp bước vào vụ thu hoạch mới và triển vọng dư cung toàn cầu khoảng 10 triệu bao.

Theo dự báo từ các chuyên gia, trong tuần tới, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục biến động mạnh và bất ngờ. Trong đó, nhiều khả năng giá nội địa sẽ diễn biến theo chiều đi xuống khi nguồn cung từ Brazil tăng mạnh.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 đảo chiều tăng nhẹ 3 USD/tấn, lên mức 3.568 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 cũng tăng thêm 4 USD/tấn, đạt 3.145 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận phiên biến động trái chiều. Theo đó, kỳ giao hàng tháng 5-2026 tăng 1,1 cent/lb, đạt mức 302,0 cent/lb. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2027 ghi nhận giảm nhẹ 0,15 cent/lb, xuống mức 264,85 cent/lb.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh: Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Sau hơn 15 năm triển khai, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh đã thực sự đi vào đời sống tiêu dùng của người dân. Từ nhận thức đến hành động, hàng Việt ngày càng được ưu tiên lựa chọn, chiếm lĩnh thị trường và khẳng định vị thế.
Chả ram tôm An Nam

Chả ram tôm An Nam do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nam Long (phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn) chế biến, được làm từ bánh tráng gạo truyền thống, tôm đất tươi, thịt heo ba chỉ, kết hợp với hành, tỏi, gia vị theo công thức gia truyền, rất thích hợp dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc.
Xuất khẩu hướng đến mục tiêu 1 tỷ USD

(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã gần chạm mốc kế hoạch cả năm. Đây là kết quả vô cùng ấn tượng, là cơ sở để hướng tới mục tiêu đạt 1 tỷ USD ngay trong năm 2025.

Nỗ lực phát triển thương mại địa bàn miền núi, hải đảo

Theo thống kê của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện miền núi, xã đảo năm 2024 đạt hơn 2.030 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2023. Riêng huyện An Lão đạt khoảng 630 tỷ đồng, tăng hơn 13%, là mức tăng cao nhất trong các huyện.
Cuối tuần, giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

(GLO)- Tiếp đà giảm trong tuần qua, ngày 8-6, giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm ở một số thị trường trọng điểm. Trong đó, cà phê hiện được thu mua với mức giá trung bình là 114.200 đồng/kg, còn hồ tiêu rơi khỏi mốc 145.000 đồng/kg.

