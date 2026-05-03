Giá cà phê giảm nhẹ, về mức 86.500 đồng/kg

(GLO)- Ngày 3-5, giá cà phê giảm 100 đồng/kg, đưa mức giao dịch tại các vùng trồng trọng điểm lùi về 86.000-86.500 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk còn 86.500; tại Lâm Đồng xuống còn 86.000.

Tổng kết tuần qua, giá cà phê trong nước giảm 1.400-1.500 đồng/kg do chịu áp lực từ nguồn cung dồi dào khi Brazil sắp bước vào vụ thu hoạch mới và triển vọng dư cung toàn cầu khoảng 10 triệu bao.

Theo dự báo từ các chuyên gia, trong tuần tới, giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục biến động mạnh và bất ngờ. Trong đó, nhiều khả năng giá nội địa sẽ diễn biến theo chiều đi xuống khi nguồn cung từ Brazil tăng mạnh.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 đảo chiều tăng nhẹ 3 USD/tấn, lên mức 3.568 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 cũng tăng thêm 4 USD/tấn, đạt 3.145 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận phiên biến động trái chiều. Theo đó, kỳ giao hàng tháng 5-2026 tăng 1,1 cent/lb, đạt mức 302,0 cent/lb. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2027 ghi nhận giảm nhẹ 0,15 cent/lb, xuống mức 264,85 cent/lb.