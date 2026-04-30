Cà phê tăng thêm 1.600 đồng/kg trong ngày 30-4

(GLO)- Giá cà phê hôm nay (30-4) tăng thêm 1.600 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng trọng điểm lên 88.100-88.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, sau khi tăng, giá cà phê cùng đạt 88.600 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá cà phê lên mức 88.100 đồng/kg.

Việc giá cà phê nội địa tăng mạnh ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ phản ánh tâm lý tích cực của thị trường, khi nguồn cung trong dân không còn dồi dào như trước và nhu cầu thu mua vẫn duy trì ổn định.

Trong khi đó, thị trường cà phê thế giới hôm nay ghi nhận phiên đảo chiều, giảm nhẹ đồng loạt trên 2 sàn giao dịch quốc tế London và New York.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm nhẹ 37 USD/tấn, xuống mức 3.664 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 27 USD/tấn, đạt mốc 3.226 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 đảo chiều giảm 1,15 cent/lb, đạt mức 305,25 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm nhẹ 0,1 cent/lb, xuống mức 270,0 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil tiếp tục ghi nhận phiên biến động trái chiều. Nếu kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 387,7 cent/lb, giảm nhẹ 1,5 cent/lb thì kỳ giao hàng tháng 12-2026 tăng nhẹ 0,1 cent/lb, đạt mức 335,9 cent/lb.