Cà phê tăng thêm 1.600 đồng/kg trong ngày 30-4

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Giá cà phê hôm nay (30-4) tăng thêm 1.600 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng trọng điểm lên 88.100-88.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, sau khi tăng, giá cà phê cùng đạt 88.600 đồng/kg. Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá cà phê lên mức 88.100 đồng/kg.

ca-phe-tang-them-1600-dongkg-trong-ngay-30-4.jpg
Tại Gia Lai và Đắk Lắk, sau khi tăng, giá cà phê cùng đạt 88.600 đồng/kg. Ảnh: Internet

Việc giá cà phê nội địa tăng mạnh ngay ngày đầu kỳ nghỉ lễ phản ánh tâm lý tích cực của thị trường, khi nguồn cung trong dân không còn dồi dào như trước và nhu cầu thu mua vẫn duy trì ổn định.

Trong khi đó, thị trường cà phê thế giới hôm nay ghi nhận phiên đảo chiều, giảm nhẹ đồng loạt trên 2 sàn giao dịch quốc tế London và New York.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm nhẹ 37 USD/tấn, xuống mức 3.664 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 27 USD/tấn, đạt mốc 3.226 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 đảo chiều giảm 1,15 cent/lb, đạt mức 305,25 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm nhẹ 0,1 cent/lb, xuống mức 270,0 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil tiếp tục ghi nhận phiên biến động trái chiều. Nếu kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 387,7 cent/lb, giảm nhẹ 1,5 cent/lb thì kỳ giao hàng tháng 12-2026 tăng nhẹ 0,1 cent/lb, đạt mức 335,9 cent/lb.

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại Bình Ðịnh: Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh: Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Sau hơn 15 năm triển khai, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh đã thực sự đi vào đời sống tiêu dùng của người dân. Từ nhận thức đến hành động, hàng Việt ngày càng được ưu tiên lựa chọn, chiếm lĩnh thị trường và khẳng định vị thế.
Chả ram tôm An Nam

Chả ram tôm An Nam

Chả ram tôm An Nam do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nam Long (phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn) chế biến, được làm từ bánh tráng gạo truyền thống, tôm đất tươi, thịt heo ba chỉ, kết hợp với hành, tỏi, gia vị theo công thức gia truyền, rất thích hợp dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc.
Xuất khẩu hướng đến mục tiêu 1 tỷ USD

Xuất khẩu hướng đến mục tiêu 1 tỷ USD

(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã gần chạm mốc kế hoạch cả năm. Đây là kết quả vô cùng ấn tượng, là cơ sở để hướng tới mục tiêu đạt 1 tỷ USD ngay trong năm 2025.

Giữ niềm tin cho gạo Việt

Giữ niềm tin cho gạo Việt

Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, tăng cường giám sát thị trường và xử lý nghiêm hành vi làm giả, làm nhái là nền tảng để khẳng định giá trị thực và bảo vệ uy tín gạo Việt trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Nỗ lực phát triển thương mại địa bàn miền núi, hải đảo

Nỗ lực phát triển thương mại địa bàn miền núi, hải đảo

Theo thống kê của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện miền núi, xã đảo năm 2024 đạt hơn 2.030 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2023. Riêng huyện An Lão đạt khoảng 630 tỷ đồng, tăng hơn 13%, là mức tăng cao nhất trong các huyện.
Cuối tuần, giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Cuối tuần, giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

(GLO)- Tiếp đà giảm trong tuần qua, ngày 8-6, giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm ở một số thị trường trọng điểm. Trong đó, cà phê hiện được thu mua với mức giá trung bình là 114.200 đồng/kg, còn hồ tiêu rơi khỏi mốc 145.000 đồng/kg.

null