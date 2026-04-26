Giá cà phê quay đầu giảm mạnh 1.200-1.300 đồng/kg

MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 26-4, giá cà phê trong nước quay đầu giảm 1.200-1.300 đồng/kg so với hôm qua, đưa giá thu mua về 87.500-88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng giảm 1.300 đồng/kg, xuống còn 88.000 đồng/kg, Lâm Đồng ghi nhận mức thấp hơn, đạt 87.500 đồng/kg sau khi giảm 1.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay giảm 1.300 đồng/kg, xuống còn 88.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Thị trường thế giới cũng tiếp tục ghi nhận phiên giảm nhẹ đồng loạt. Theo đó, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 giảm nhẹ 9 USD/tấn, xuống mức 3.683 USD/tấn; tháng 1-2027 cũng giảm 8 USD/tấn, đạt 3.274 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 5-2026 tiếp tục giảm 6,55 cent/lb, đạt mức 309,8 cent/lb; kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 2,05 cent/lb, xuống mức 274,1 cent/lb.

Giá cà phê Arabica trên sàn Brazil tiếp tục ghi nhận phiên biến động trái chiều. Nếu kỳ hạn tháng 5-2026 đạt mức 390,0 cent/lb, giảm 3,5 cent/lb thì kỳ giao hàng tháng 9-2026 ghi nhận tăng nhẹ 0,95 cent/lb, đạt mức 344,7 cent/lb.

