37 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, tiêu hủy

NHÃ UYÊN (theo Znews, Tạp chí Thương Trường)

(GLO)- 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm hồ sơ pháp lý vừa bị yêu cầu thu hồi và tiêu hủy, trong đó có các loại sữa rửa mặt, kem chống nắng đang được nhiều người sử dụng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ BB Việt Nam do vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

37-san-pham-my-pham-bi-thu-hoi-tieu-huy.jpg
Kem chống nắng Skin Aqua do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ BB Việt Nam đứng tên công bố bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Internet

Theo quyết định, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ BB Việt Nam có trụ sở tại tầng 9, tòa nhà Diamond Flower (48 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội).

Công ty này đã thực hiện hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra; vi phạm quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế .

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có tới 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi. Đây được xác định là tình tiết tăng nặng, làm căn cứ để áp dụng mức xử phạt cao hơn theo quy định pháp luật.

Các sản phẩm vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm chăm sóc da, sữa rửa mặt, kem chống nắng, sữa tắm, cùng nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân khác thuộc các thương hiệu khá phổ biến như: Hatomugi, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Anessa…; được cấp số tiếp nhận phiếu công bố từ năm 2022.

Với vi phạm nêu trên, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ BB Việt Nam bị xử phạt hành chính với số tiền 75 triệu đồng. Đồng thời, doanh nghiệp buộc phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do đơn vị đứng tên công bố. Các số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm liên quan cũng bị thu hồi theo quy định.

danh-sach-37-san-pham-my-pham-vi-pham.jpg
Danh sách 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Ảnh: Znews
null