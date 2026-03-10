Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Hơn 740 thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng của Công ty Herbitech bị thu hồi

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu các địa phương thu hồi khẩn cấp 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và 675 mặt hàng kém chất lượng do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP. HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương, đề nghị khẩn trương rà soát, thu hồi các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã tung ra thị trường 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và 675 sản phẩm khác có định mức thành phần và hàm lượng nguyên liệu thấp hơn tiêu chuẩn doanh nghiệp đã công bố.

Các sản phẩm nêu trên do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech trực tiếp sản xuất, gia công các lô hàng sai phạm này trong suốt giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025.

hon-740-thuc-pham-chuc-nang-gia-kem-chat-luong-cua-cong-ty-herbitech-bi-thu-hoi.jpg
Một số sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất không bảo đảm chất lượng. Ảnh: Internet

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị tại địa phương rà soát, kiểm tra và phối hợp các cơ quan có thẩm quyền thu hồi toàn bộ 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và 675 loại sản phẩm không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm đã được nêu tại các phụ lục kèm theo văn bản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sản phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường, tiến hành thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Bộ Y tế liên quan đến công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên thị trường.

Trước đó, tháng 4-2025, Bộ Công an xác định hai sản phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 là thực phẩm bảo vệ sức khỏe được làm giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (ở Hà Nội) sản xuất. Đây là sản phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo là có công dụng bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh bị gầy yếu, đề kháng kém, biếng ăn.

Sau đó, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với giám đốc công ty và ba người khác về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều người sau đó cũng bị bắt vì liên quan đến vụ án này.

