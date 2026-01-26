Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lễ hội Xuân hồng năm 2026: Tiếp nhận 303 đơn vị máu

DƯƠNG LINH
(GLO)- Ngày 25-1, tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Câu lạc bộ 25 Bình Định (thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Lễ hội Xuân hồng năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai Hà Văn Cát cho biết: Trước nguy cơ thiếu máu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã triển khai đợt cao điểm vận động hiến máu dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2026 trong 3 tháng (từ ngày 15-12-2025 đến ngày 15-3-2026).

le-hoi-xuan-hong-1-7498.jpg
Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

“Lễ hội Xuân hồng do Câu lạc bộ 25 Bình Định tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019, đến nay đã là năm thứ 8, vận động hơn 2.500 lượt đăng ký và tiếp nhận 1.814 đơn vị máu.

Năm nay, lễ hội là sự kiện lớn đầu tiên trong đợt cao điểm, vừa góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cho các cơ sở y tế, vừa giúp lan tỏa rộng hơn những hình ảnh đẹp, ý nghĩa của việc trao đi giọt máu để cứu người” - ông Cát thông tin thêm.

Chương trình năm nay thu hút khoảng 350 người dân tham gia, qua đó tiếp nhận 303 đơn vị máu. Trong đó, 215 đơn vị máu thể tích 350 ml, 86 đơn vị 250 ml và 2 đơn vị 150 ml.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 tình nguyện viên đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2025, 4 tình nguyện viên đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ hội Xuân hồng trong 2 năm qua.

le-hoi-xuan-hong-2.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: D.L

Câu lạc bộ 25 Bình Định tặng kỷ niệm chương “Gương sáng nhân đạo” cho 11 tình nguyện viên, cộng tác viên có nhiều cống hiến cho công tác tình nguyện, nhân đạo năm 2025 và trao cúp cho 3 nhóm tình nguyện viên xuất sắc trong chương trình “Học cùng Gen Z” do câu lạc bộ phát động nhằm học hỏi, rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cần thiết trong hoạt động hiến máu.

