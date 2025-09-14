Gia Lai: Tiếp nhận 208 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)-Ngày 14-9, Ban Chỉ đạo vận động hiền máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và UBND xã Nhơn Châu, các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại 01 Võ Nguyên Giáp (phường Quy Nhơn).

Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, người dân, đoàn viên thanh niên các địa phương tham gia. Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận được 208 đơn vị máu (thể tích 250 ml), bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Tình nguyện viên hào hứng tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Đoàn phường Quy Nhơn Tây

Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Ảnh: Đoàn phường Quy Nhơn Tây

Hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn: “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.