Gia Lai: Tiếp nhận 208 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)-Ngày 14-9, Ban Chỉ đạo vận động hiền máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và UBND xã Nhơn Châu, các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại 01 Võ Nguyên Giáp (phường Quy Nhơn).
Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, người dân, đoàn viên thanh niên các địa phương tham gia. Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận được 208 đơn vị máu (thể tích 250 ml), bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các cơ sở y tế.
Hoạt động hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn: “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
(GLO)- Ngày 9-9, tại xã Đức Cơ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025.
(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách nguy hiểm, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ sớm, từ xa nhằm ngăn chặn vi phạm và kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.
(GLO)- Ngay sau khi Quyết định 29/2025/QĐ-TTg có hiệu lực, ngày 10-9, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn đã giải ngân 177 triệu đồng cho 3 hộ gia đình tại phường Hoài Nhơn Bắc, trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Gia Lai triển khai chương trình tín dụng STEM.
(GLO)- Ngày 10-9, Công ty TNHH SB Prodis và Công ty Xi măng Nghi Sơn tổ chức chương trình “Đồng hành cùng em, hành trang đến trường”, tặng quà cho học sinh của Trường Tiểu học Đak Sơ Mei (xã Đak Sơmei, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Những năm qua, các câu lạc bộ (CLB), hội thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với người nghèo, yếu thế. Những việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cả người trao lẫn người nhận.
(GLO)- Ngày 9-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Trường Đại học FPT Quy Nhơn tổ chức talkshow với chủ đề “Chia sẻ về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT)”. Hoạt động diễn trong khuôn khổ Tuần lễ định hướng dành cho hơn 500 tân sinh viên K21.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, giải quyết áp lực trong xử lý rác thải, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường, biến rác thải thành tài nguyên.
(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.
(GLO)- Ngày nay, khá nhiều phụ nữ không chỉ chăm lo gia đình mà khi có điều kiện họ còn chủ động tìm kiếm niềm vui và sự cân bằng trong cuộc sống thông qua nhiều hoạt động rèn luyện có tính hội nhóm, cộng đồng như tập yoga, đọc sách, sinh hoạt nhóm hay vận động ngoài trời.
(GLO)- Ngày 7-9, tại Trường Tiểu học và THCS Phù Đổng (xã Ia Púch), Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) đã tổ chức chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học 2025-2026.
(GLO)- Ngày 8-9, Trung tâm Tiếng Trung AOEC (số 269/40 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà cho bệnh nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai và Làng Trẻ em SOS Pleiku.
(GLO)- Từng là nơi biệt lập của những phận đời bị xa lánh vì căn bệnh phong, nay làng Tang (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống bà con dần khởi sắc. Tuy vậy, việc vượt qua mặc cảm để tìm kiếm việc làm, vươn lên thoát nghèo vẫn là trăn trở của ngôi làng đặc biệt này.
(GLO)- Chiều 7-9, Công ty CP Xây dựng 47 phối hợp với Vũ Phong Energy Group và các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành dự án “Hành trình xanh, tri thức số” tại 2 trường học ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Do mưa lớn kéo dài từ tối 5-9, nhiều khu dân cư, diện tích hoa màu tại các xã Ia Hiao, Ia Pa và Pờ Tó bị ngập sâu. Hiện chính quyền các địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.