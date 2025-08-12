Cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa Gia Lai hiến 92 đơn vị máu khẩn cấp

(GLO)- Ngày 11 và 12-8, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã phát động cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động tham gia hiến máu cứu người.

Theo thống kê từ Khoa Huyết học và Truyền máu, hiện tại, lượng máu dự trữ của Bệnh viện đang giảm sút nghiêm trọng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị; đặc biệt là các ca bệnh nặng, cấp cứu khẩn cấp và phẫu thuật.

Cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tham gia hiến máu khẩn cấp. Ảnh: CTV

Với tinh thần "Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại", Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần cứu sống người bệnh. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là trách nhiệm, là sứ mệnh của những người khoác trên mình tấm áo blouse.

Qua phát động, đơn vị đã thu được 92 đơn vị máu an toàn, bổ sung vào kho máu đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Một số người dân và các chiến sĩ đóng quân gần khu vực bệnh viện cũng tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: CTV

Trước đó, vào tháng 7-2025, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cũng tổ chức đợt hiến máu khẩn cấp và thu được gần 400 đơn vị máu an toàn.