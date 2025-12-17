Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Những sai lầm khi uống nước chanh muối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, sai thời điểm hay lạm dụng, loại nước này có thể gây hại cho dạ dày, răng miệng và làm rối loạn điện giải.

Nước chanh muối có vị pha chua mặn, là một dung dịch điện giải tự nhiên. Trong đó, chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sản sinh collagen.

nuoc-chanh-muoi-duoc-nhieu-nguoi-xem-la-thuc-uong-vang-cho-suc-khoe.jpg
Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe. Ảnh: Bếp nhà sin

Muối cung cấp natri - một trong những chất điện giải quan trọng nhất của cơ thể, giúp duy trì cân bằng dịch, hỗ trợ chức năng dẫn truyền thần kinh và co cơ.

Mặc dù tốt nhưng việc lạm dụng chanh muối có thể gây hại cho dạ dày do acid và hại thận do thừa muối.

Theo đó, 1 ly nước chanh muối ấm loãng vào buổi sáng là cách tuyệt vời để khởi động hệ tiêu hóa sau một đêm dài. Acid citric nhẹ nhàng kích thích gan và ruột, trong khi nước ấm giúp làm sạch dạ dày.

Những người có tiền sử đau dạ dày nên thận trọng khi uống chanh muối. Ảnh: Internet
Những người có tiền sử đau dạ dày nên thận trọng khi uống chanh muối. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những người có tiền sử đau dạ dày nên thận trọng, chỉ nên pha rất loãng hoặc uống sau khi ăn nhẹ.

Bên cạnh đó, bạn có thể uống chanh muối sau khi vận động mạnh hoặc lao động nặng, giúp phục hồi cơ bắp nhanh chóng, ngăn ngừa chuột rút và giảm mệt mỏi. Ngoài ra, khi bị sốt cao hoặc tiêu chảy nhẹ cũng có thể uống nước chanh muối nhằm bù đắp lượng nước và muối khoáng đã mất.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, người bình thường khỏe mạnh không nên uống quá 1-2 ly nước chanh muối mỗi ngày (mỗi ly khoảng 250-300 ml).

Đồng thời, lượng muối pha trong nước chanh cần được cân đối (khoảng 1/4 thìa cà phê hoặc ít hơn cho 1 ly nước). Việc pha quá mặn sẽ gây áp lực lớn lên thận và hệ tim mạch.

Khi uống nước chanh muối, bạn cũng cần tránh uống quá mặn, uống ngay trước khi đi ngủ hay khi bụng quá đói; đồng thời, không pha chanh muối với nước quá nóng vì nước sôi có thể phá hủy phần lớn lượng vitamin C có trong chanh và làm nước bị đắng.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Dinh dưỡng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

5 nhóm người không nên ăn ớt

5 nhóm người không nên ăn ớt

Dinh dưỡng

(GLO)- Quả ớt có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn lượng vừa phải, phù hợp cơ địa giúp tận dụng tối đa công dụng và tránh các rủi ro không mong muốn.

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Dinh dưỡng

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Dinh dưỡng

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Bí đỏ được xem là "thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Internet

Bí đỏ - “Thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi

Dinh dưỡng

(GLO)- Bí đỏ là nguồn dinh dưỡng quý giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện thị lực và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và chất chống oxy hóa, bí đỏ được ví như “thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi.

Trứng luộc là một trong những món ăn đêm không gây tăng cân. Ảnh: M.T

Những món ăn đêm không gây tăng cân bạn nên biết

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơn đói vào đêm muộn là điều khó tránh, song ăn khuya không phải lúc nào cũng khiến bạn tăng cân. Chỉ cần chọn đúng thực phẩm, bạn vẫn có thể ngủ ngon mà không lo ảnh hưởng vóc dáng. Dưới đây là những món ăn đêm không gây tăng cân bạn có thể sử dụng.

ít ai biết rằng, vỏ chanh lại là một “kho báu” dinh dưỡng quý giá. Ảnh: Internet

Khám phá “kho báu” dinh dưỡng từ vỏ chanh

Dinh dưỡng

(GLO)- Vỏ chanh thường bị bỏ đi sau khi vắt lấy nước, song ít ai biết rằng, đây là một “kho báu” dinh dưỡng quý giá. Giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, tinh dầu tự nhiên và chất xơ, vỏ chanh giúp tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa nhiều bệnh lý thường gặp.

null