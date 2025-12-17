Những sai lầm khi uống nước chanh muối

(GLO)- Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu uống không đúng cách, sai thời điểm hay lạm dụng, loại nước này có thể gây hại cho dạ dày, răng miệng và làm rối loạn điện giải.

Nước chanh muối có vị pha chua mặn, là một dung dịch điện giải tự nhiên. Trong đó, chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sản sinh collagen.

Nước chanh muối được nhiều người xem là thức uống “vàng” cho sức khỏe. Ảnh: Bếp nhà sin

Muối cung cấp natri - một trong những chất điện giải quan trọng nhất của cơ thể, giúp duy trì cân bằng dịch, hỗ trợ chức năng dẫn truyền thần kinh và co cơ.

Mặc dù tốt nhưng việc lạm dụng chanh muối có thể gây hại cho dạ dày do acid và hại thận do thừa muối.

Theo đó, 1 ly nước chanh muối ấm loãng vào buổi sáng là cách tuyệt vời để khởi động hệ tiêu hóa sau một đêm dài. Acid citric nhẹ nhàng kích thích gan và ruột, trong khi nước ấm giúp làm sạch dạ dày.

Những người có tiền sử đau dạ dày nên thận trọng khi uống chanh muối. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những người có tiền sử đau dạ dày nên thận trọng, chỉ nên pha rất loãng hoặc uống sau khi ăn nhẹ.

Bên cạnh đó, bạn có thể uống chanh muối sau khi vận động mạnh hoặc lao động nặng, giúp phục hồi cơ bắp nhanh chóng, ngăn ngừa chuột rút và giảm mệt mỏi. Ngoài ra, khi bị sốt cao hoặc tiêu chảy nhẹ cũng có thể uống nước chanh muối nhằm bù đắp lượng nước và muối khoáng đã mất.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, người bình thường khỏe mạnh không nên uống quá 1-2 ly nước chanh muối mỗi ngày (mỗi ly khoảng 250-300 ml).

Đồng thời, lượng muối pha trong nước chanh cần được cân đối (khoảng 1/4 thìa cà phê hoặc ít hơn cho 1 ly nước). Việc pha quá mặn sẽ gây áp lực lớn lên thận và hệ tim mạch.

Khi uống nước chanh muối, bạn cũng cần tránh uống quá mặn, uống ngay trước khi đi ngủ hay khi bụng quá đói; đồng thời, không pha chanh muối với nước quá nóng vì nước sôi có thể phá hủy phần lớn lượng vitamin C có trong chanh và làm nước bị đắng.