Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Đậu phụ được làm thông qua quá trình sữa đậu nành được đông tụ với muối canxi hoặc magie và sau đó được ép thành khối. Đây là loại thực phẩm thuần chay có hàm lượng protein cao và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như: canxi, mangan, sắt và vitamin A, natri... và rất ít chất béo.

Nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ảnh: SK&ĐS

Tuy nhiên, ăn quá nhiều đậu phụ có thể gây đầy hơi và khó tiêu do hàm lượng oligosaccharide trong đậu nành. Đây là một loại carbohydrate mà cơ thể người không thể tiêu hóa hoàn toàn.

Khi đi xuống ruột già, chúng bị vi khuẩn lên men, tạo ra lượng khí lớn như metan và carbon dioxide. Điều này dẫn đến cảm giác chướng bụng, khó chịu và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ở người mắc Hội chứng ruột kích thích (IBS).

Bên cạnh đó, đậu nành chứa một chất kháng dinh dưỡng gọi là Phytate (Axit Phytic). Khi được tiêu thụ với số lượng lớn, Phytate có khả năng liên kết với các khoáng chất quan trọng trong đường ruột như kẽm, canxi, sắt và ma-giê. Về lâu dài, điều này có thể dẫn đến nguy cơ thiếu hụt khoáng chất, ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch, tạo máu và sức khỏe xương.

Ngoài ra, ăn quá nhiều đậu phụ còn có thể làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể bởi chứa protein dồi dào. Trong khi giai đoạn cuối cùng của quá trình chuyển hóa protein bao gồm việc tạo ra axit uric nên có thể dẫn đến tích tụ axit uric dư thừa ở vùng bụng dưới và xấu hơn là dẫn đến bệnh gút.

Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, việc ăn quá nhiều đậu phụ có thể làm rối loạn quá trình sản xuất estrogen, dẫn đến các vấn đề về nội tiết tố.

Thêm vào đó, tiêu thụ quá nhiều protein từ đậu phụ có thể tạo gánh nặng cho thận, đặc biệt đối với những người đã có sẵn bệnh lý về thận.

Mặc dù đậu phụ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng đủ và đúng cách, tuy nhiên, những người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với đậu nành nên tránh ăn đậu phụ và các sản phẩm làm từ đậu nành khác để ngăn ngừa các phản ứng bất lợi như ngứa, nổi mề đay hoặc các vấn đề về tiêu hóa.

Hơn nữa, vì đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành khác có chứa oxalate nên những người có tiền sử sỏi thận canxi oxalate cũng nên tránh tiêu thụ quá nhiều thực phẩm này.

