Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo vov.vn; dantri.com.vn)

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Giống như bột mì, bột gạo... bột năng là loại nguyên liệu phổ biến thường được sử dụng để làm các món bánh, món ăn vặt, khai vị như chè, súp... Bột năng có tác dụng tạo độ đặc sánh, dẻo giúp món ăn thêm ngon miệng, hấp dẫn hơn.

bot-nang-duoc-chung-minh-la-chua-nhieu-chat-dinh-duong-can-thiet-cho-co-the.jpg
Bột năng được chứng minh là chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ảnh: World Export/dantri.com.vn

Không những thế, bột năng còn được chứng minh là chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mang lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Theo đó, do tính chất nhẹ và dễ tiêu hóa, bột năng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang hồi phục sau bệnh.

Bột năng ít gây kích ứng, giúp làm dịu niêm mạc ruột, ngăn ngừa một số vấn đề thường gặp về tiêu hóa như táo bón, đầy hơi và cả ung thư đại trực tràng.

Khi được nấu chín và sau đó làm nguội, một phần tinh bột trong bột năng sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng. Tinh bột kháng không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già, hoạt động như một loại chất xơ hòa tan.

Đây là nguồn thức ăn tuyệt vời cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cải thiện hệ vi sinh vật và sức khỏe tiêu hóa tổng thể, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, là một nguồn carbohydrate tinh khiết, bột năng còn cung cấp năng lượng dồi dào và có thể hấp thụ nhanh chóng. Do đó, bột năng là lựa chọn dành cho các vận động viên hoặc những người cần bổ sung năng lượng tức thì trước hoặc sau khi thực hiện các hoạt động thể chất cường độ cao, giúp phục hồi cơ bắp và duy trì hoạt động của não bộ.

Bột năng ít gây kích ứng, giúp làm dịu niêm mạc ruột, ngăn ngừa một số vấn đề thường gặp về tiêu hóa. Ảnh: Internet
Bột năng ít gây kích ứng, giúp làm dịu niêm mạc ruột, ngăn ngừa một số vấn đề thường gặp về tiêu hóa. Ảnh: Internet

Bột năng cũng là một nguyên liệu hoàn toàn không chứa gluten, phù hợp với những người mắc bệnh Celiac, nhạy cảm với gluten hoặc đang theo chế độ ăn kiêng không gluten.

Thêm vào đó, bột năng chứa một lượng đáng kể các khoáng chất quan trọng như sắt, canxi và vitamin K. Sắt là yếu tố thiết yếu để sản xuất hemoglobin, giúp vận chuyển oxy trong máu và ngăn ngừa thiếu máu.

Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sức khỏe của xương và răng, cũng như chức năng cơ và thần kinh; trong khi vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu khỏe mạnh, giúp cơ thể kiểm soát các vết thương, cải thiện trí nhớ và duy trì chức năng tuần hoàn ổn định.

Đặc biệt, bột sắn dây-một dạng tinh chế cao cấp của bột năng-được biết đến rộng rãi trong y học cổ truyền với khả năng thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể.

Uống nước sắn dây pha giúp bù nước, giải khát hiệu quả, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm; đồng thời có tác dụng làm dịu một số triệu chứng khó chịu như sốt nhẹ hoặc cảm nắng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

Có thể bạn quan tâm

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Bí đỏ được xem là "thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Internet

Bí đỏ - “Thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi

Dinh dưỡng

(GLO)- Bí đỏ là nguồn dinh dưỡng quý giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện thị lực và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và chất chống oxy hóa, bí đỏ được ví như “thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi.

Trứng luộc là một trong những món ăn đêm không gây tăng cân. Ảnh: M.T

Những món ăn đêm không gây tăng cân bạn nên biết

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơn đói vào đêm muộn là điều khó tránh, song ăn khuya không phải lúc nào cũng khiến bạn tăng cân. Chỉ cần chọn đúng thực phẩm, bạn vẫn có thể ngủ ngon mà không lo ảnh hưởng vóc dáng. Dưới đây là những món ăn đêm không gây tăng cân bạn có thể sử dụng.

null