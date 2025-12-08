Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Giống như bột mì, bột gạo... bột năng là loại nguyên liệu phổ biến thường được sử dụng để làm các món bánh, món ăn vặt, khai vị như chè, súp... Bột năng có tác dụng tạo độ đặc sánh, dẻo giúp món ăn thêm ngon miệng, hấp dẫn hơn.

Bột năng được chứng minh là chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ảnh: World Export/dantri.com.vn

Không những thế, bột năng còn được chứng minh là chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, mang lại những lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Theo đó, do tính chất nhẹ và dễ tiêu hóa, bột năng là một lựa chọn tuyệt vời cho những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang hồi phục sau bệnh.

Bột năng ít gây kích ứng, giúp làm dịu niêm mạc ruột, ngăn ngừa một số vấn đề thường gặp về tiêu hóa như táo bón, đầy hơi và cả ung thư đại trực tràng.

Khi được nấu chín và sau đó làm nguội, một phần tinh bột trong bột năng sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng. Tinh bột kháng không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già, hoạt động như một loại chất xơ hòa tan.

Đây là nguồn thức ăn tuyệt vời cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp cải thiện hệ vi sinh vật và sức khỏe tiêu hóa tổng thể, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Ngoài ra, là một nguồn carbohydrate tinh khiết, bột năng còn cung cấp năng lượng dồi dào và có thể hấp thụ nhanh chóng. Do đó, bột năng là lựa chọn dành cho các vận động viên hoặc những người cần bổ sung năng lượng tức thì trước hoặc sau khi thực hiện các hoạt động thể chất cường độ cao, giúp phục hồi cơ bắp và duy trì hoạt động của não bộ.

Bột năng ít gây kích ứng, giúp làm dịu niêm mạc ruột, ngăn ngừa một số vấn đề thường gặp về tiêu hóa. Ảnh: Internet

Bột năng cũng là một nguyên liệu hoàn toàn không chứa gluten, phù hợp với những người mắc bệnh Celiac, nhạy cảm với gluten hoặc đang theo chế độ ăn kiêng không gluten.

Thêm vào đó, bột năng chứa một lượng đáng kể các khoáng chất quan trọng như sắt, canxi và vitamin K. Sắt là yếu tố thiết yếu để sản xuất hemoglobin, giúp vận chuyển oxy trong máu và ngăn ngừa thiếu máu.

Canxi đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì sức khỏe của xương và răng, cũng như chức năng cơ và thần kinh; trong khi vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu khỏe mạnh, giúp cơ thể kiểm soát các vết thương, cải thiện trí nhớ và duy trì chức năng tuần hoàn ổn định.

Đặc biệt, bột sắn dây-một dạng tinh chế cao cấp của bột năng-được biết đến rộng rãi trong y học cổ truyền với khả năng thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể.

Uống nước sắn dây pha giúp bù nước, giải khát hiệu quả, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm; đồng thời có tác dụng làm dịu một số triệu chứng khó chịu như sốt nhẹ hoặc cảm nắng.