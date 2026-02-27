Người có cholesterol cao nên dùng thức uống nào vào buổi sáng?

(GLO)- Thức uống buổi sáng cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ giảm cholesterol hiệu quả. Người có cholesterol cao có thể dùng vài loại thức uống sau vào buổi sáng để cải thiện tình trạng này.

Sinh tố yến mạch và quả mọng

Sinh tố cũng là một thức uống tuyệt vời cho bữa sáng với người có cholesterol cao.

Chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên dùng sinh tố làm từ sữa yến mạch không đường, các loại quả mọng và hạt chia (tất cả đều là nguồn chất xơ hòa tan) để có một thức uống buổi sáng tốt cho tim mạch.

Thức uống nhẹ nhàng vào buổi sáng mà người có cholesterol cao có thể chọn là một tách trà xanh. Ảnh: Internet

Trà xanh

Thức uống nhẹ nhàng vào buổi sáng mà người có cholesterol cao có thể chọn là một tách trà xanh, một loại thức uống giàu chất chống oxy hóa.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy uống trà xanh có liên quan đến việc giảm nhẹ tổng lượng cholesterol và cholesterol xấu LDL.

Nước ép lựu

Nước ép lựu có màu đỏ đậm đặc trưng, dấu hiệu cho thấy nó chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Uống một cốc nước ép lựu mỗi ngày trong hai tuần giảm được cholesterol LDL đáng kể.

Một nghiên cứu khoa học cho thấy việc tiêu thụ lựu liên quan đến việc giảm triglyceride (một loại chất béo trong máu) và mức cholesterol xấu LDL, đồng thời tăng mức cholesterol tốt HDL.

Nghiên cứu trên những người trưởng thành bị rối loạn lipid máu cho ra kết quả với người uống khoảng một cốc nước ép lựu mỗi ngày trong hai tuần đã giảm được cholesterol LDL đáng kể.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, những thức uống trên tuy là những lựa chọn tốt để hỗ trợ giảm cholesterol vào buổi sáng, song sức khỏe tim mạch phụ thuộc vào toàn bộ chế độ ăn uống chứ không chỉ một loại thực phẩm hay đồ uống cụ thể. Vì vậy, người có cholesterol cao nên trao đổi với chuyên gia y tế để được tư vấn cá nhân hóa phù hợp nhất với tình trạng cơ thể.