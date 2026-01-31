Những thức uống cấp nước cho làn da rạng rỡ đón Tết

(GLO)- Để có làn da khỏe mạnh và rạng rỡ đón Tết, ngoài việc sử dụng sản phẩm chăm sóc da bên ngoài còn cần quan tâm đến việc cung cấp dưỡng chất bên trong cơ thể từ thức uống cấp nước.

Sau đây là những loại thức uống cấp nước và dưỡng chất cho cơ thể, giúp duy trì độ ẩm từ sâu bên trong, giúp da luôn căng mọng, mềm mại và rạng rỡ tự nhiên, tươi trẻ hơn để tự tin đón Tết nên tham khảo.

Nước lọc

Nước lọc là loại đồ uống cần thiết cho làn da và nhiều chức năng quan trọng khác. Ảnh: Internet

Nước lọc là loại đồ uống thiết yếu nhất cho hoạt động của các chức năng cơ thể và cũng là nguồn cấp ẩm hiệu quả nhất. Nước đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì độ đàn hồi của da, ngăn ngừa da bị căng và xỉn màu.

Chuyên gia y tế khuyến nghị người trưởng thành nên uống tối thiểu khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày để đảm bảo cơ thể và làn da luôn đủ nước.

Nước cam tươi ép

Nước cam tươi ép mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da. Bởi vì, cam tươi chứa lượng lớn vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa lão hóa da, tạo độ đàn hồi, nhờ đó mà chúng mang lại cho bạn một làn da tươi trẻ, hồng hào.

Nên uống nước cam tươi 3-4 lần/tuần để có hiệu quả tốt cho làn da. Và thời điểm thích hợp nhất để sử dụng là khoảng từ 1-2 tiếng sau bữa ăn sáng.

Nước dừa tươi

Nước dừa là một loại đồ uống siêu cấp ẩm tự nhiên. Ảnh: Internet

Nước dừa là một loại đồ uống siêu cấp ẩm tự nhiên. Trong nước dừa chứa cytokinin-một hoạt chất điều hòa sự tăng trưởng tế bào, giúp làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho các mô da luôn ngậm nước, tươi sáng.

Thời điểm tốt nhất để uống nước dừa tươi là trong khoảng thời gian ban ngày, và có thể sử dụng 1 trái dừa tươi mỗi ngày.

Nước ép cà rốt kết hợp củ dền

Sự kết hợp này cung cấp lượng lớn beta-carotene (tiền vitamin A) và sắt, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, cải thiện lưu thông máu để gương mặt luôn hồng hào và rạng rỡ.

Nên uống sau bữa ăn khoảng 1 giờ để hỗ trợ tiêu hóa tốt nhất và tránh gây áp lực cho dạ dày khi đói. Chỉ nên dùng 2-3 lần/tuần (khoảng 150-200ml mỗi lần).

Nước ép dưa chuột bạc hà

Dưa chuột chứa đến 95% là nước, là nguồn cấp ẩm dồi dào. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa các khoáng chất và vitamin K, B, C.

Nước ép này khi kết hợp với bạc hà không chỉ mang lại cảm giác sảng khoái, dễ chịu mà còn kích thích việc uống nước trở nên thú vị hơn.

Nước chanh mật ong

Nước chanh ấm pha mật ong cung cấp lượng Vitamin C dồi dào, hỗ trợ tăng sinh collagen và làm sáng da.

Uống một ly nước chanh ấm pha mật ong vào buổi sáng sẽ cung cấp lượng Vitamin C dồi dào, hỗ trợ tăng sinh collagen và làm sáng da. Ngoài ra, mật ong còn giúp kháng viêm và dưỡng ẩm, mang lại làn da mịn màng.

Thức uống này bạn nên uống sau bữa ăn sáng 30 phút hoặc sau khi đã uống một ly nước lọc lớn.

Nước trà xanh

Trà xanh được mệnh danh là "siêu thực phẩm" cho làn da nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt là EGCG (Epigallocatechin Gallate giúp chống lại các gốc tự do gây hại, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây lão hóa và giúp da duy trì vẻ trẻ trung, rạng rỡ.