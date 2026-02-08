Các loại nước uống giúp giải rượu bia hiệu quả ngày Tết

(GLO)- Việc uống quá nhiều rượu bia ngày Tết sẽ để lại hậu quả khôn lường. Các chuyên gia y tế mách bạn các loại nước uống giúp giải rượu bia hiệu quả nhanh chóng.

Rượu bia là thức uống quen thuộc nên không thể thiếu trong mâm cỗ, bàn tiệc ngày Tết. Nếu chúng ta lỡ uống nhiều rượu bia cần được giải bằng các loại nước uống có sẵn trong bếp để giảm mệt mỏi khi say, tránh các hậu quả để lại về bệnh lý liên quan đến gan, nhiễm độc, bệnh dạ dày...

Sau đây là các loại đồ uống giúp đào thải cồn và hồi phục cơ thể thần tốc.

Nước lọc

Uống nước lọc là cách giải rượu bia đơn giản và nhanh chóng nhất (ảnh minh họa).

Đây là đồ uống luôn sẵn có trong mọi gia đình, đồng thời là cách giải rượu đơn giản và nhanh chóng nhất.

Nước giúp bù lại lượng chất lỏng đã mất, hỗ trợ hệ tuần hoàn vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng, đồng thời giúp cơ thể đào thải độc tố sau khi tiêu thụ rượu bia quá mức.

Nước ép trái cây

Sau khi uống rượu, nên dùng một lượng vừa phải nước ép trái cây tươi để cung cấp thêm nước và carbohydrate.

Vì rượu bia có thể làm giảm lượng đường trong máu, khiến não bộ thiếu năng lượng, dẫn đến mệt mỏi và đau đầu. Việc bổ sung carbohydrate là cách giải rượu hiệu quả, giúp giảm cảm giác khó chịu và hỗ trợ cơ thể hồi phục nhanh chóng.

Nước gừng tươi

Bí quyết giải rượu bằng nước gừng tươi dễ thực hiện bằng cách rửa sạch gừng tươi, sau đó thái lát mỏng và đem đun với nước uống. Ngoài ra, cũng có thể cho thêm ít mật ong vào nước gừng để có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa và nhanh chóng đẩy nồng độ cồn ra khỏi cơ thể.

Do có tính nóng nên nước gừng có tác dụng lưu thông máu, khắc phục những cơn đau đầu, buồn nôn.

Tuy nhiên, không nên áp dụng với người mắc bệnh dạ dày, vì tính cay nóng của gừng sẽ khiến triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn.

Nước sắn dây

Sắn dây sở hữu vị ngọt, mát, tính bình nên không chỉ có tác dụng giải nhiệt, mà còn giúp giải rượu bia. Ảnh: Internet

Sắn dây sở hữu vị ngọt, mát, tính bình nên không chỉ có tác dụng giải nhiệt, mà còn giúp giải rượu bia. Chỉ cần pha bột sắn dây với nước lọc, có thể vắt thêm ít nước chanh để tăng hương vị giúp dễ uống hơn.

Nước dừa tươi

Nước dừa tươi là thức uống giải rượu hiệu quả, dễ làm. Trong thành phần của nước dừa chứa nhiều muối khoáng như natri và kali, nên thường được dùng để thanh nhiệt, giải khát, chống ô xy hóa…