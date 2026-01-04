Cơ thể được lợi gì khi uống trà gừng chanh ấm vào mùa đông?

(GLO)- Trà gừng chanh là thức uống quen thuộc, dễ pha. Khi uống điều độ trà gừng chanh ấm vào mùa đông, ngoài việc hỗ trợ sức khỏe, thức uống này còn giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh.

Theo bà Simran Saini-chuyên gia dinh dưỡng, Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), gừng có khả năng làm ấm cơ thể, rất phù hợp trong mùa đông.

Khi uống điều độ, trà gừng chanh hỗ trợ sức khỏe hàng ngày và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh. Ảnh: Internet

Một nghiên cứu khác đăng trên Tạp chí Modern Chinese Medicine cũng khẳng định, gừng giúp tăng lưu thông máu và tạo cảm giác ấm từ bên trong. Bởi thế, khi uống trà gừng chanh còn ấm, cơ thể dễ chịu hơn, nhất là vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối lạnh.

Gừng còn biết đến hỗ trợ tiêu hóa khi bữa ăn thường nhiều thịt, dầu mỡ và gia vị. Theo ông Ashutosh Gautam-Quản lý điều hành và điều phối lâm sàng tại Ấn Độ-cho biết, gừng giúp dạ dày hoạt động tốt hơn.

Bên cạnh đó, gừng còn hỗ trợ giảm táo bón, giảm dư axit, hạn chế nôn ói và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi thêm chanh, trà có vị nhẹ và dễ uống, giúp cảm giác nặng bụng sau bữa ăn giảm bớt.

Vào mùa đông, không khí lạnh dễ khiến cổ họng bị khô. Trà gừng chanh ấm mang lại cảm giác dễ chịu, giúp làm dịu cổ họng khi có kích ứng nhẹ.

Gừng chứa nhiều tinh dầu bay hơi với đặc tính kháng viêm, có tác dụng tương tự các thuốc kháng viêm không steroid. Do vậy, gừng hỗ trợ cải thiện các biểu hiện như: ho, cảm lạnh và khó chịu đường hô hấp trên-theo sách Healing Foods.

Ngoài ra, chanh giàu vitamin C, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch. Việc uống trà gừng chanh vào mùa đông giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thay đổi thời tiết.

Trà gừng chanh ấm mang lại cảm giác dễ chịu, giúp làm dịu cổ họng khi có kích ứng nhẹ (ảnh minh họa).

Trà gừng chanh ấm là cách bổ sung nước hiệu quả nhờ hương vị dễ uống và cảm giác ấm; giúp cơ thể duy trì trạng thái đủ nước mà không gây cảm giác lạnh như khi uống nước mát.

Cần lưu ý, trà gừng chanh ấm có thể uống hàng ngày với lượng hợp lý, khoảng 240 đến 480 ml mỗi ngày. Riêng người có vấn đề dư axit dạ dày, loét tiêu hóa hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu cần hạn chế uống nhiều.