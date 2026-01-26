(GLO)- Quả dâu tây chứa nhiều hợp chất đặc biệt có lợi cho sức khỏe. Loại quả mọng này ít calo, nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa giúp giảm cân và đẹp da nếu ăn mỗi ngày.

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), dâu tây là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất phong phú, đặc biệt là vitamin C, kali, magie… Đồng thời cũng là nguồn cung cấp carbohydrate phức tạp giàu chất xơ tăng cảm giác no, nhưng có hàm lượng calo và chất béo thấp.

Giảm cân và đẹp da nhờ ăn dâu tây mỗi ngày. Ảnh: Internet

Theo đó, hàm lượng vitamin C dồi dào giúp ngăn chặn sự phá hủy collagen, làm mờ các vết thâm nám và chống lão hóa da.

Đặc biệt, tác dụng nổi bật của dâu tây là chất chống oxy hóa vì trong loại quả mọng này chứa Flavonoid là nhóm hợp chất polyphenol tự nhiên giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV mang lại làn da sáng mịn và căng mọng từ bên trong.

Quả dâu tây còn được xem 'nữ hoàng' của các loại quả mọng cho người muốn giảm cân nhờ hàm lượng calo rất thấp và giàu chất xơ giúp giảm cân khi dùng mỗi ngày.

Hơn nữa, dâu tây chứa nhiều nước, góp phần cung cấp đủ nước cho cơ thể nếu chúng ta ăn mỗi ngày. Bởi uống đủ nước là điều cần thiết để giảm cân vì nó giúp kiểm soát thèm ăn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất để đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Để ăn dâu tây an toàn, giàu dinh dưỡng và ngon nhất chúng ta nên chọn những quả dâu tây tươi đúng mùa, có màu đỏ đậm hoặc đỏ tươi, sáng bóng không có vết dập. Nên chọn loại dâu được trồng theo tiêu chuẩn và nên sử dụng trong thời gian ngắn nhất sau khi thu hoạch.