Sản phẩm du lịch Gia Lai tạo ấn tượng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

(GLO)- Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại TP. Hà Nội, các sản phẩm du lịch của tỉnh Gia Lai đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và đem đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Mỗi sản phẩm góp phần quảng bá, mời gọi khách du lịch trong nước và quốc tế đến với tỉnh trong Năm Du lịch quốc gia.

Thưởng thức ly cà phê nóng ngay tại Hội chợ, ông Darlire Dorval đến từ Cộng hòa Haiti tỏ ra khá thích thú với hương vị đậm chất Tây Nguyên trong tiết trời se lạnh Hà Nội. Đặc biệt, sau khi được nhân viên tư vấn, ông còn quyết định mua thêm các sản phẩm trà thảo mộc vừa để sử dụng, vừa làm quà cho người thân.

“Sản phẩm của Gia Lai đem đến Hội chợ rất tuyệt. Thời tiết lạnh thế này, được uống 1 ly cà phê hoặc trà nóng thì không còn gì bằng" - ông Darlire Dorval chia sẻ.

Ông Darlire Dorval thích thú với các sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoàn Bình

Trong khi đó, ông Nghiêm Xuân Hán (phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) cũng tranh thủ cùng vợ lựa chọn các sản phẩm OCOP tại gian hàng của tỉnh Gia Lai ở Hội chợ Mùa Xuân.

Ông Hán cho biết: “Trước đây tôi đã từng đến công tác tại tỉnh Gia Lai và rất thích hạt tiêu và hạt điều được trồng ở Tây Nguyên. Vì thế, gia đình đã tìm đến gian hàng của Gia Lai để mua các sản phẩm này".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang) giới thiệu đến du khách đặc sản cà phê Gia Lai. Ảnh: Đoàn Bình

Tại Hội chợ lần này, Gia Lai góp mặt hàng trăm sản phẩm đặc sản đến từ 300 doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện hàm chứa chuỗi giá trị sản xuất bền vững từ vùng đất đỏ bazan trải dài đến đại ngàn biển xanh, đem đến nhiều trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế.

Trình diễn võ cổ truyền Bình Định tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Đoàn Bình

Anh Đinh Lê Tuấn Anh - Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế B'Rê (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) cho hay: Đến với Hội chợ Mùa Xuân 2026, Công ty đã đem đến các sản phẩm OCOP tiêu biểu nhất được sản xuất tại vùng núi An Lão như: cà phê, nhang quế, mật ong…

Hội chợ không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là cầu nối giúp bà con nông dân, doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi giới thiệu sản phẩm, tiếp cận thị trường và nâng tầm giá trị sản phẩm”.

Bà Nguyễn Thị Bích Thu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) cho biết: "Thông qua các sản phẩm mang đến Hội chợ, chúng tôi muốn truyền tải câu chuyện sản xuất nông nghiệp sạch của nông dân Gia Lai, đem đến cho khách du lịch sự trải nghiệm về các sản phẩm sạch, an toàn. Mỗi sản phẩm cũng là lời mời gọi du khách về với tỉnh để trải nghiệm, nhất là trong Năm Du lịch quốc gia 2026".

Bên cạnh sản phẩm OCOP, các tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc thiểu số Tây Nguyên, võ cổ truyền Bình Định… cũng đã tạo ấn tượng mạnh đối với du khách khi đến tham quan Hội chợ Mùa Xuân 2026 tại TP. Hà Nội.

Trình diễn nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên tại Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: Đoàn Bình

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh: Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu nhiệm kỳ tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã xác định.

Thực hiện Đề án phát triển Du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định, giai đoạn 2026-2030, du lịch là 1 trong 5 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ đón 18,5 triệu lượt khách/năm, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế.

​“Chính vì vậy, việc tham gia Hội chợ sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch của Gia Lai đến các tỉnh, thành phố trong cả nước và du khách quốc tế.

Qua đó, thu hút đông đảo du khách biết và đến tham quan, trải nghiệm các sự kiện mà tỉnh tổ chức trong thời gian tới nhằm tạo bước tăng trưởng, phát triển toàn diện cho du lịch tỉnh nhà”.