Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Phát triển chuỗi liên kết trong ngành dược liệu: Hướng đi chiến lược

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phát triển chuỗi liên kết trong ngành dược liệu là hướng đi chiến lược nhằm nâng tầm giá trị sản phẩm, thay vì chỉ dừng lại ở việc trồng và bán nguyên liệu thô.

Việc hình thành chuỗi liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và thị trường giúp minh bạch nguồn gốc, kiểm soát chất lượng sản phẩm, mở ra cơ hội chinh phục thị trường và nâng cao giá trị kinh tế của dược liệu.

Dược liệu từ trên cạn đến dưới biển

Khu vực phía Tây tỉnh có lợi thế đất đai, khí hậu phù hợp để phát triển nhiều loại dược liệu quý. Trong khi đó, vùng ven biển và hải đảo phía Đông lại sở hữu hệ sinh thái biển đảo phong phú, tiềm năng lớn để nghiên cứu và khai thác dược liệu từ rong biển, tảo, san hô mềm, động vật thân mềm… phục vụ y học, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và dược phẩm.

Mỗi hệ sinh thái có lợi thế riêng, nếu biết khai thác bền vững thì giá trị kinh tế mang lại rất lớn.

them3.jpg
Công ty TNHH Minh Khánh Gia Lai trồng nấm linh chi dưới tán rừng tại xã Ia Phí. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ năm 2019 đến nay, tỉnh Gia Lai đã triển khai 9 nhiệm vụ KH&CN (3 nhiệm vụ cấp quốc gia, 6 nhiệm vụ cấp tỉnh), cùng 3 nhiệm vụ cấp cơ sở liên quan đến phát triển cây dược liệu.

Đặc biệt, tỉnh phối hợp với Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh trồng thí điểm 250 cây sâm Ngọc Linh và 50 cây thất diệp nhất chi hoa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (xã Sơn Lang).

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng dược liệu trong chăn nuôi nhằm tạo ra sản phẩm sạch, không kháng sinh, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Hoan cho biết: Các nhiệm vụ khoa học về phát triển cây dược liệu được triển khai đã góp phần làm phong phú cơ cấu cây trồng, từng bước thay thế những loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp, đồng thời tạo nền tảng để ngành dược liệu phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với định hướng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Tính đến cuối tháng 7-2025, Gia Lai có hơn 1.008 ha dược liệu, trong đó, gần 845 ha trên đất nông nghiệp (đinh lăng, nghệ, gừng, sả, cà gai leo, đan sâm, sa chi, nhàu, gấc, hà thủ ô...) và hơn 164 ha khoanh nuôi, bảo tồn phát triển dược liệu dưới tán rừng (nghệ, gừng, sa nhân…).

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và liên kết tiêu thụ, chế biến sâu dược liệu, đạt chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) như: Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh, Công ty CP Phát triển dược liệu Gia Lai, Công ty CP Đông Nam Dược Gia Lai, Nhà máy dược liệu tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xã Chư Păh...

bg11-1.jpg
Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh chế biến nhiều sản phẩm đa dạng từ dược liệu. Ảnh: V.T

Gia tăng giá trị nhờ liên kết chuỗi và chế biến sâu

Ông Đinh Văn Cung - Chủ tịch UBND xã An Vinh - cho hay: Tháng 10-2023, dự án trồng cây thìa canh cộng đồng được triển khai tại thôn 2 (địa bàn xã An Dũng cũ).

Đây là mô hình trồng cây dược liệu đầu tiên tại xã, quy mô 3 ha, do HTX Dịch vụ nông - lâm nghiệp tổng hợp An Dũng chủ trì, liên kết tiêu thụ với Công ty TNHH một thành viên Dược liệu hữu cơ Bidiphar. Sau hơn 1 năm triển khai, cây thìa canh đã cho thu hoạch.

“Xã sẽ nhân rộng mô hình này thêm 10 ha trên diện tích lúa kém hiệu quả từ năm 2026 tới để nâng cao thu nhập cho người dân”- ông Cung cho hay.

Công ty TNHH một thành viên Dược liệu hữu cơ Bidiphar cũng đã phát triển 8 ha dược liệu tại xã An Toàn, với các loại dược liệu như: chè dây, ba kích tím, hà thủ ô đỏ, bồ công anh, xạ đen… và bảo tồn loài dược liệu quý hiếm như thổ phục linh, lan kim tuyến.

Công ty đã đầu tư hơn 23,5 tỷ đồng cho vùng nguyên liệu và hệ thống chế biến khép kín, từ máy sấy lạnh đến dây chuyền chiết xuất, đóng gói hiện đại, hướng tới chuẩn hóa sản phẩm để xuất khẩu, với sản lượng 250 tấn dược liệu/năm.

them4.jpg
Công ty TNHH một thành viên Dược liệu hữu cơ Bidiphar phát triển dược liệu tại xã An Toàn. Ảnh: ĐVCC

Mỗi năm, Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku) sử dụng khoảng 15.000 tấn dược liệu để sản xuất hơn 200 sản phẩm đa dạng. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại miền Trung - Tây Nguyên đạt chuẩn GMP-WHO trong sản xuất thuốc Đông y, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời mở rộng sang nông nghiệp sạch và nuôi trồng thủy sản bằng thảo dược.

“Đây là hướng đi bền vững giúp nâng cao giá trị sản phẩm dược liệu. Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng các DN có chung hệ sinh thái để khai thác tối đa lợi thế vùng nguyên liệu, sản xuất phát triển sản phẩm sạch, bền vững, mang lại giá trị cho cộng đồng”- Phó Tổng Giám đốc Võ Thị Tuyết Hà chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Hoan cho rằng, để phát triển cây dược liệu bền vững, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai điều tra, đánh giá, bảo tồn nguồn gen dược liệu quý, bản địa, đặc biệt các loài có nguy cơ suy giảm hoặc biến mất do khai thác quá mức; bảo tồn nguồn gen và phát triển dược liệu dưới tán rừng bền vững.

Bên cạnh đó, Sở hỗ trợ các địa phương có tiềm năng phát triển cây dược liệu (Kbang, Mang Yang, Đak Đoa, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân...) tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất, sơ chế và tinh chế dược liệu; tạo điều kiện xây dựng các nhiệm vụ KH&CN phù hợp, có tính ứng dụng và khả thi cao. Quy hoạch và phát triển các vùng trồng dược liệu tập trung theo chuỗi giá trị bền vững, gắn với mô hình liên kết “4 nhà”: Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân.

Cùng với đó, ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô để nhân giống các loại dược liệu quý hiếm như: sâm Ngọc Linh, tam thất, ba kích, đông trùng hạ thảo, lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa… Tăng cường nghiên cứu, khai thác và phát triển dược liệu biển trên địa bàn các xã, phường ven biển và đảo, trong đó tập trung vào việc điều tra, đánh giá tiềm năng dược liệu từ sinh vật biển (rong biển, tảo, san hô mềm, động vật thân mềm...) có khả năng sử dụng trong y học, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và dược phẩm.

Đồng thời, tỉnh sẽ định hướng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuẩn hóa quy trình sản xuất, thu hái, chế biến và bảo quản theo tiêu chuẩn quốc tế (GACP-WHO, ISO, HACCP...).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Kinh tế

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Ðịnh vị cà phê đặc sản Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, các nhà sản xuất ở Gia Lai đã xây dựng chuỗi khép kín từ nông trại đến ly cà phê. Đó không chỉ là sự đổi mới phương thức sản xuất mà còn là thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, hướng tới giá trị gia tăng bền vững.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

Kinh tế

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

null