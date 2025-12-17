Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đầu tư 695 tỷ đồng xây dựng hồ chứa nước Suối Lớn - Suối Chiếp

TRỌNG LỢI
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Suối Lớn - Suối Chiếp tại xã Vân Canh. Dự án có tổng mức đầu tư 695 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, bố trí trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được giao làm chủ đầu tư, thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

ho-chua-nuoc.jpg
Sau khi đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Canh Hiển, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng hồ Suối Lớn-Suối Chiếp. Ảnh: Trọng Lợi

Theo quyết định phê duyệt, dự án gồm 2 hạng mục chính là hồ chứa nước Suối Lớn và hồ chứa nước Suối Chiếp. Trong đó, hồ Suối Lớn có dung tích 0,46 triệu m³, gồm các hạng mục: đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước vào kênh tưới và kênh chuyển nước, cống xả cát, kênh chuyển nước từ hồ Suối Lớn sang hồ Suối Chiếp, hệ thống kênh tưới, hệ thống điện phục vụ thi công, vận hành và chiếu sáng, hệ thống quan trắc - giám sát - quản lý công trình, nhà quản lý và hệ thống đường thi công kết hợp quản lý vận hành.

Hồ chứa nước Suối Chiếp có dung tích 17,18 triệu m³ với các hạng mục chính: đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống kênh tưới, hệ thống điện phục vụ thi công, vận hành và chiếu sáng, hệ thống quan trắc - giám sát - quản lý công trình, nhà quản lý, đường thi công kết hợp quản lý vận hành và các tuyến đường hoàn trả do bị ngập trong lòng hồ.

Mục tiêu của dự án là cấp nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp cho khu vực hưởng lợi dọc lưu vực sông Hà Thanh; góp phần nâng cao đời sống người dân, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, dự án còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng và góp phần cắt giảm lũ trên hệ thống sông Hà Thanh.

Tăng cường quản lý, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi: Yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Dù có nhiều nỗ lực trong đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình thủy lợi, nhưng hiện vẫn còn không ít hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh xuống cấp. Trước thực tế này, các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương đang tập trung kiểm tra, giám sát và tìm nguồn lực để khắc phục.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

