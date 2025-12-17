Đầu tư 695 tỷ đồng xây dựng hồ chứa nước Suối Lớn - Suối Chiếp

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Suối Lớn - Suối Chiếp tại xã Vân Canh. Dự án có tổng mức đầu tư 695 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, bố trí trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được giao làm chủ đầu tư, thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Sau khi đầu tư nâng cấp hồ chứa nước Canh Hiển, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng hồ Suối Lớn-Suối Chiếp. Ảnh: Trọng Lợi

Theo quyết định phê duyệt, dự án gồm 2 hạng mục chính là hồ chứa nước Suối Lớn và hồ chứa nước Suối Chiếp. Trong đó, hồ Suối Lớn có dung tích 0,46 triệu m³, gồm các hạng mục: đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước vào kênh tưới và kênh chuyển nước, cống xả cát, kênh chuyển nước từ hồ Suối Lớn sang hồ Suối Chiếp, hệ thống kênh tưới, hệ thống điện phục vụ thi công, vận hành và chiếu sáng, hệ thống quan trắc - giám sát - quản lý công trình, nhà quản lý và hệ thống đường thi công kết hợp quản lý vận hành.

Hồ chứa nước Suối Chiếp có dung tích 17,18 triệu m³ với các hạng mục chính: đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống kênh tưới, hệ thống điện phục vụ thi công, vận hành và chiếu sáng, hệ thống quan trắc - giám sát - quản lý công trình, nhà quản lý, đường thi công kết hợp quản lý vận hành và các tuyến đường hoàn trả do bị ngập trong lòng hồ.

Mục tiêu của dự án là cấp nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp cho khu vực hưởng lợi dọc lưu vực sông Hà Thanh; góp phần nâng cao đời sống người dân, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, dự án còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng và góp phần cắt giảm lũ trên hệ thống sông Hà Thanh.