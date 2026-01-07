Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá hồ tiêu bật tăng 1.000-1.500 đồng/kg, cà phê giảm nhẹ

MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Sau nhiều phiên đi ngang, hôm nay (7-1), hồ tiêu nội địa bật tăng 1.000-1.500 đồng/kg, đưa giá thu mua vượt ngưỡng 152.000 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê giảm nhẹ 500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá hồ tiêu đang giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, hồ tiêu tại Đồng Nai hiện có giá 150.000 đồng/kg.

gia-ho-tieu-bat-tang-1000-1500-dongkg-ca-phe-giam-nhe.jpg
Giá hồ tiêu nội địa bật tăng 1.000-1.500 đồng/kg trong ngày 7-1. Ảnh: Internet

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu lên mức 151.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg. Tương tự, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu cũng tăng mạnh 1.500 đồng/kg, đưa giá thu mua tại 2 địa phương này lên 152.500 đồng/kg.

Sau khi đồng loạt giảm nhẹ 500 đồng/kg, hiện cà phê trong nước đang giao dịch từ 97.500-98.000 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai còn 98.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng xuống mức 97.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ghi nhận biến động mới từ thị trường Indonesia, các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua; riêng cà phê tăng đồng loạt ở tất cả các sàn.

