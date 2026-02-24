Gia Lai không xảy ra cháy rừng trong dịp Tết Bính Ngọ

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các địa bàn trọng yếu. Nhờ đó, đến nay chưa phát hiện vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và không xảy ra cháy rừng.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chi cục đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng tại địa bàn Tây Gia Lai vào mùng 2 Tết Bính Ngọ. Ảnh: N.D

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các đơn vị chủ rừng và UBND các xã, phường có rừng đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm tra, chốt chặn tại các địa bàn trọng yếu có khả năng xảy ra phá rừng, khai thác, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Đồng thời, đấu tranh, truy quét “đầu nậu” chuyên mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ và động vật rừng, nhất là các loài nguy cấp, quý hiếm.

“Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng nên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai chưa phát hiện vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Đặc biệt, các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng thường xuyên túc trực 24/24 giờ nên không xảy ra cháy rừng” - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trương Thanh Hà nhấn mạnh.